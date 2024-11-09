В России после атаки дронов дымит химкомбинат оранжевым облаком, персонал эвакуируют: видео

Алексинский химкомбинат в Тульской области РФ, входящий в корпорацию "Ростех" и производящий боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК, остановлен.

В России после атаки дронов дымит Алексинский химкомбинат оранжевым облаком.

Источники в СБУ рассказали ТСН.ua новые подробности по ночной "бавовне" в РФ.

По информации источников в СБУ, ночью по химкомбинату прилетело по меньшей мере 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель – цех по производству пороха.

"В 13:10 на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв – загорелись химические вещества в результате предварительных попаданий. Сам завод остановлен, персонал эвакуирован", – отмечает наш источник.

Источники ТСН.ua также подтверждают поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ.

В РФ после атаки дронов дымит химкомбинат оранжевым облаком

Напомним, в ночь на 9 ноября в Тульской области РФ прогремели взрывы. Выяснилось, что дроны СБУ и ССО поразили химкомбинат, производящий прах и боеприпасы.

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