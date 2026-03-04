В России появился новый опасный дрон: военные рассказали об угрозе

Война в Украине / © ТСН

Оккупанты наращивают свое беспилотное подразделение «Рубикон», планируя добавить еще 50 тысяч экипажей в этом году. В Силах обороны предупреждают: это угроза для логистики, ведь контроль над небом сегодня означает контроль над позициями. Однако украинские защитники уже нашли эффективный ответ — зенитные FPV-дроны.

Как «холоднояровцы» сбивают российские «Орланы» и модернизированные «Штормы» над Константиновкой — в репортаже специального корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

FPV против «крыльев»: технология охоты

Зенитный дрон-перехватчик — это внешне обычная небольшая «ФПВшка», но со специальными настройками для скорости и маневренности. От мастерства пилота и мощности батареи зависит, сможет ли такой борт догнать вражескую цель, которая часто пытается уклониться от удара.

Бойцы подразделения ПВО 93-й бригады «Холодний Яр» работают в режиме онлайн: как только в программе появляется вражеская «Молния» или разведывательный «Орлан», наш дрон выходит на перехват.

Артем, военнослужащий 93-й бригады «Холодний Яр»: «Залы-уклонистки», как мы их называем — когда подлетаешь к цели, она видит дрон-перехватчик и начинает дикие маневры. Сначала ныряет вниз, потом набирает скорость. А «Ланцеты» вообще летят на скорости 110 км в час».

Копеечный дрон против миллионов долларов

«Холоднояровцы» демонстрируют фото сбитого «Орлана». Разведывательный аппарат стоимостью до 100 тысяч долларов и размером почти в рост человека превратился в металлолом благодаря украинскому дрону за 50 тысяч гривен.

Особым успехом пилоты считают сбитие бортов со «Старлинками». Хотя сейчас враг потерял доступ к этой связи, такие экземпляры были настоящим вызовом из-за устойчивости к РЭБ и возможности онлайн-управления.

Новая угроза: дроны «Шторм»

По данным разведки, оккупанты начали тестировать новые дроны «Шторм», способные нести до 25 кг груза. Это значительно больше «Молнии» и представляет серьезную угрозу для логистических узлов. Однако пилоты уверяют: большую часть таких бортов удается перехватить еще на подлете.

Статистика ПВО

По данным Генштаба, только за сутки украинские пилоты сбивают более полутора тысяч российских дронов различных типов вдоль линии фронта. Только над Константиновкой за 24 часа фиксируют до 5 тысяч пролетов.

Борьба за небо не прекращается ни на минуту, ведь тот, кто контролирует логистику, имеет стратегическое преимущество в бою.

