В России признали фейком новость, где "ВСУ оскорбляют русскоязычную женщину": эксперт о "промахах" пропаганды

Россия массово создает фальшивые видео об Украине и ВСУ, чтобы напугать местное население. Пророссийский Telegram-канал "Записки ветерана" признал, что видео из Сети на котором "украинские военные оскорбляли женщину за то, что она говорит по-русски", является фейком. Вероятно, видео сделали в подконтрольной России Макеевке.

Главный редактор Republic Дмитрий Колезев в эфире телеканала FREEDOM рассказал, что было много факторов, указывающих на подлог.

"Во-первых, тот факт, что видео снято с видеорегистратора на автомобиле. Насколько нам известно, на оккупированной и прифронтовой территории с украинской стороны запрещено использовать видеорегистраторы, чтобы не передавалась информация о перемещении войск. Во-вторых, эксперты отмечали, что повязки в якобы военных ВСУ были желтого цвета, в то время как в последнее время чаще используются зеленые.

Самым главным, отметил Колезев, было поведение людей в видео и монтаже. По словам эксперта, вероятно, звуки криков, детского плача и выстрелов были записаны отдельно, а затем наложены на видео. Кроме того, был выражен "российский акцент на якобы военных ВСУ".

Все это заставляет сомневаться в том, что видео настоящее. Важно, что удалось установить место съемки — Макеевка, которая с 2014-го находится под контролем российских войск. Это довольно глубокий русский тыл. Удивительно, но информацию о том, что это фейк в итоге подтвердили российские каналы. Когда МИД России удалил это произведение из своего Твиттера, стало ясно, что и российские власти признали, что облажались", — отметил Дмитрий Колезев.

К слову, ролик в Твиттере российского МИДа был доступен еще утром 28 марта, но впоследствии запись удалили. О причинах удаления публикации МИД не сообщил.

Напомним, стало известно, куда переехала Светлана Логинова, прославившаяся в Сети слезливым видео из временно оккупированного Крыма, потому что "всего не хотела уезжать". Оккупантка переехала на север РФ, в Ямало-Ненецкий округ. К слову, россиянка ведет с мужем YouTube-канал, где жалуется на холод в городе Уренгой, где она теперь живет.

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