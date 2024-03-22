В России публично отказались от “СВО”: о чем заявили взамен

Все-таки война, а не просто "СВО"? Спикер Кремля Дмитрий Песков поговорился и впервые с момента полномасштабного вторжения назвал, что именно Россия устроила в Украине. И эти слова противоречат лжи Путина, которую он говорил все время.

Какие настоящие цели имеет РФ, какое наступление готовит Путин, как повлияет на войну изменение риторики Кремля и отреагируют ли на это на Западе? Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

В Кремле сменили риторику?

В Кремле больше не будут называть войну "СВО"? Представитель российского диктатора Дмитрий Песков впервые с начала полномасштабного вторжения проговорился и назвал вещи своими именами. Несмотря на то, что в России штрафуют и бросают в тюрьму всех, кто называет войну войной, а не так называемой СВО, Песков, похоже, не сдержался. У спикера Путина произошел неожиданный приступ "правды", за которую ему еще и пришлось оправдываться.

“Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден.

О чем лгал Песков?

Не знаем, в чем он так сильно убежден, потому что реальные убеждения или идеалы у московских подонков уже точно отсутствуют. Но после этих слов к Пескову даже возникли вопросы в российских СМИ. Поэтому ему быстренько пришлось оправдываться:

«По сути, после вступления коллективного Запада это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-либо юридическими изменениями. Это СВО де-юре, но де-факто для нас это превратилось в войну после того, как коллективное Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлечённости в конфликт”.

А вот это уже другое дело, узнаем риторику настоящего решиста. Во всем якобы виноват "проклятый" Запад.

Путинский "новоязык"

Впрочем, стоит все же вспомнить, что российские чиновники и Путин в частности, всеми возможными способами избегают слова «война» и вообще не используют его, если речь идет о тирании в России. Для этого у них есть лживая заготовочка — так называемая СВО. Но когда Путину нужно оправдать свою агрессию, он сразу говорит, что не Россия начала войну, а Запад и Украина.

За два года после начала вторжения Путин только не называл объявлением войны России: и санкции Запада, и какие-то мнимые ядерные амбиции Украины и, что не менее бессмысленно, вторжение "Украины на Донбасс". Поэтому откровенно лгать ему не впервые и будет делать это еще много раз и все для того, чтобы оправдать свои кровавые преступления. К счастью, в Гааге работают судьи-профессионалы и на такие дешевые трюки не ведутся. Там его уже давно заждались!



Но вернемся к тому, что сказал Песков 22 марта. По его словам, Россия вынуждена вести войну с Украиной, потому что и провоцирует. Чем, спросите вы? А тем, что хочет вернуть свои законные территории, включая Крым:

"Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать какие-либо методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территориях новых регионов".

Настоящее лицо РФ

Тем самым Песков еще раз подтвердил, чего действительно хочет Россия в Украине, а именно уничтожить. Они не успокоятся никогда, пока не сломят украинцев. По словам командующего Сухопутными войсками Украины Александра Павлюка, рашисты уже готовят новое наступление и стягивают все больше пушечного мяса. В скором времени они могут бросить в бой очередные 100 тысяч мобиков.

Угроза для Европы

Если Украина терпит поражение, война перевернется дальше на Европу. Это предупреждение уже не раз звучало от разных лидеров мира, в том числе и от президента Зеленского. Сегодня Украина — это форпост демократии и свободы Европы. За Украиной цивилизованный мир, а напротив орда, диктатура и бесправие. Только окликнув от войны в Украине, Путин попрежнему на Запад — вторгнется в страны Балтии, чтобы испытать 5-ю статью НАТО, сработает ли она? Итак, ответ на вопрос "почему нужно помогать Украине" очевидно. Но знают ли об этом в Европе?



22 марта в интервью "Армия Информ" глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, который с делегацией впервые прибыл в Украину, заявил, что НАТО готово к войне с РФ. Также Бауэр похвалил украинскую ПВО за ее работу 21 марта, когда 31 ракета была сбита над Киевом и областью. Заверил Роб Бауэр и в том, что Украина станет членом НАТО, но только после окончания войны. А вот этот фрагмент видео с встречи военачальника НАТО с президентом Зеленским разделил Сеть. На нем Зеленский, хоть и с юмором, задал вопрос, который беспокоит каждого украинца.

Только приглашение Украины в членство в НАТО даст Европе и миру реальные шансы восстановить безопасность, которая сегодня под угрозой из-за агрессивной политики России. Такую позицию Украины недавно высказал руководитель офиса президента Андрей Ермак. Он также добавил, что любые разговоры о еще большей "эскалации" удивляют украинцев, потому что они уже два года живут в состоянии полномасштабной кровавой войны. Эскалировать уже некуда.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ ПУБЛИЧНО ОТКАЗАЛАСЬ ОТ “СВО” И ОБЪЯСНИЛА ВОЙНУ!

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