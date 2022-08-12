В России разбирают самолеты на запчасти: эксперт назвал это "приговором авиации"

Из-за введенных санкций Россия не может покупать необходимые запчасти для судов за границей. На сегодняшний день две трети российского гражданского флота состоят из самолетов иностранного производства.

Что это значит для агрессорки России, в ТСН.19:30 рассказал авиационный эксперт Кирилл Новиков.

"Это, кажется, единственное, что остается делать российским авиаторам. Потому что санкции неустанно бьют по их авиакомпаниям. По состоянию на сегодняшний день две трети российского гражданского флота состоят именно из иностранных самолетов. Треть, какое советское наследие, — это нечестная армия самолетов, которые летают преимущественно на внутренних рейсах в труднодоступные регионы России", — рассказал эксперт.

Новиков говорит, что международные организации требуют соблюдения общепризнанных правил безопасности запчастей. Впрочем, после вторжения в Украину российские компании летают в страны, дружественные к агрессорке России.

"Если тенденция, когда Россия будет использовать одни самолеты в качестве доноров для запчастей на другие, продолжится, то, я думаю, — это приговор российской гражданской авиации. По состоянию на сегодняшний день у российских авиакомпаний на 16% потребление самолетов уменьшилось. Думаю, что до конца года только половина флота останется в небе России", – считает специалист.

По его словам, антироссийские санкции действенны, ведь большинство компаний-производителей запчастей соблюдают правила режима санкций.

"Запчасти к ним (российских компаний – Ред.) не попадают никоим образом. А без них путь разбирать одни самолеты, чтобы обеспечить другие, это путь в никуда. Думаю, пройдет не много времени, как россияне увидят последствия. Дай бог, если самолеты начнут останавливаться на земле, а может это привести и к роковым последствиям", — говорит Новиков.

Впрочем, по словам эксперта, меньшее на себе действие санкций ощутит военно-транспортная авиация. Ведь она состоит полностью из самолетов советской эпохи.

"Это все самолеты советской разработки. Большинство заводов, которые могут производить запчасти, расположены на территории РФ. Какая-то часть компонентов есть, но достаточно незначительная, иностранного оборудования. Но недостаток этих запчастей так же отзовется и на военно-транспортной авиации", — добавил Кирилл. Новиков.

Как сообщалось, в Российской Федерации начали проводить скрытую так называемую "промышленную мобилизацию" среди оборонных компаний. Кроме того, в стране-агрессорке усилили контролирование предприятий, производящих оружие. В РФ тоже хотят контролировать перемещение персонала оборонных предприятий.

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