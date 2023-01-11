В России внезапно сменили главных кураторов войны: что это значит для Украины

Сегодня в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин продержался на должности только три месяца.

Украинский военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, досконально осведомленный о военной вертикали, рассказал в комментарии для ТСН.ua о том, как это сможет повлиять на ситуацию в нашей стране.

"Я думаю, что это связано с тем, что Путин готов к повышению ставок, – говорит Владислав Селезнев. – Скорее всего, он будет привлекать дополнительные резервы для реализации плана по захвату Луганской и Донецкой областей. Пытается закрепиться на юге с целью удержания коридора, соединяющего оккупированный Донецк с оккупированным Крымом".

Непосредственно о кадровых решениях Селезнев говорит так: "Эти кадровые решения – это фактически усиление руководства, которое будет дальше руководить так называемой операцией. Действуют таким образом, чтобы назначить должностное лицо, имеющее наивысшие полномочия. Герасимов, являясь командующим Объединенной группировкой войск, остается все равно начальником Генштаба.Это означает то, что ему подчинены все составляющие структуры вооруженных сил Российской Федерации. Теперь Герасимов сможет не только руководить операцией, но и определять, что нужно для эффективного выполнения задач, которые ему ставят Путин и Шойгу. Это повышение статуса командующего, Возможно, будет проведена дополнительная мобилизация. Говорят о полумиллионе человек. Возможно, это будет активизация боевых действий на разных участках фронта. Касательно Суровикина (командующий воздушно-космическими силами, который руководил обстрелами энергетической инфраструктуры Украины - Ред.), думаю, он будет работать в "поле". Его штатная должность, командующий воздушно-космическими силами, никуда не делась".

Будут ли усилены ракетные обстрелы — на этот вопрос Селезнев ответил так: "Если говорить о ракетных обстрелах, то тактика, думаю, будет определяться коллегиально с учетом военно-технических возможностей. Если у них достаточно ракет и дронов, то будут накрывать нас ими. Будет ли активизация на фронте? Да, конечно. Сейчас ресурсов для достижения цели Путина недостаточно, поэтому количество будет увеличиваться, а задачи – все те же.О них говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он назвал три критических направления: восток, попытка атаковать наши позиции на запорожском направлении для обеспечения сухопутного коридора, третье направление – киевское".

Кадровые перестановки оккупантов: что известно

Напомним, в среду, 11 января, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на сообщение Миноороны РФ.

Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин пробыл в должности командующего всего три месяца.

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