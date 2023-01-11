"В России все очень плохо с ВПК": Жданов объяснил, почему Медведев устроил истерику из-за танков для ВСУ

В военно-промышленном комплексе России - очень плохая ситуация и об этом, в частности, свидетельствует бурная реакция прихвостня Путина Дмитрия Медведева на поставку Украине западных танков.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua в среду, 11 января.

"Иногда эмоции выдают то, что не подлежит разглашению. У них (в РФ – Hед.) действительно все плохо в плане санкционной политики и зависимости российского военно-промышленного комплекса от поставки западных комплектующих", — объяснил Жданов.

Эксперт отметил, что Украина вскоре получит от западных партнеров в разы больше танков, чем может произвести РФ за один год.

"Я напомню, что в первой половине 2022 года, когда был разгар наступательной операции со стороны России, "Уралвагонзавод" объявил об остановке работы. Затем был срочный приказ от Путина возобновить работу, но представители завода сказали, что до конца года они могут собрать 30-35 танков. Ну так это не показатель. Чехия нам уже передает 90 танков, а это почти бригада, три батальона. А они (РФ – Ред.) может выпустить батальон новых, а ремонт проводить, как некоторые эксперты это называют, за принципом "каннибализма" — когда разбирают один или два танка и делают из него один, или разбирают один танк и делают из него два. Поэтому да, это правда, что ситуация в ВПК очень плохая", — резюмировал он.

Чехия сообщила о передаче Украине танков. Премьер-министр Чехии Петр Фиала лично подписал танк Т-72, который его страна отправит для ВСУ.

Кроме того, 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Украина получит роту танков Leopard от Польши.

По этому поводу заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил истерику: он обозвал в частности президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуду и заявил, что новое вооружение не поможет Украине. Также Медведев пригрозил российскому военно-промышленному комплексу "ответственностью", мол, "Украина лучше модернизирует советские танки Т-72".

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