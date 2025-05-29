В России взорвали террориста, который руководил ударами по Мариуполю: все подробности

Погибший российский оккупант Заур Гурциев, который руководил ударами по Мариуполю / © ТСН

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В России взорвали ветерана «СВО»! Именно этот оккупант руководил ракетными бомбардировками Мариуполя и за это получил награды из рук кремлевских вождей. Однако, даже высокие регалии не спасают от кармы. В Сеть уже слили видео с моментом взрыва.

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В российском Ставрополе взорвали ветерана «СВО» Заура Гурциева. Событие случилось в ночь на 29 мая. Как пишут росСМИ, двое мужчин сидели на скамейке и выпивали. Через некоторое время прогремел взрыв.

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Медики зафиксировали у погибших повреждения, характерные для действия взрывной волны. Повреждения также получили несколько припаркованных автомобилей. Один из погибших — ветеран «СВО», участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Имя другого мужчины не разглашают. Зато в Сети публикуют видео с моментом взрыва.

Губернатор Ставропольского края Владимиров не исключил, что произошедшее может быть терактом. «Рассматриваются все версии», — заявил он. Интересно, визитку Яроша уже нашли?

Что известно о Зауаре Гурциеве?

Пользователи соцсетей активно делятся «интересными» фактами из биографии Гурциева. Пропагандистские телеграм-каналы, конечно, уже в слезах — оплакивают «великого героя», которого не стало. Пишут, что он якобы разработал передовые технологии наведения ракет, которые значительно повысили их точность и «эффективность». Благодаря этому, мол, удалось нанести удар по базе снабжения полка «Азов».

Особой «гордостью» для Кремля стали действия Гурциева в Мариуполе. Именно под его командованием российская авиация стирала с лица земли целые кварталы, в частности драмтеатр, в котором погибли сотни людей, включая детей. За это «достижение» Гурциев получил целую коллекцию орденов. Как говорится, за каждое действие приходит свой ответ. И теперь вместо очередной награды — место на кладбище.

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Гибель генерала Ярослава Москалика

Напомним, недавно число хороших россиян пополнилось еще одним «героем». 25 апреля около 10:40 в подмосковном городе Балашиха взорвалось авто. Из-за этого погиб один из ключевых генералов армии России — Ярослав Москалик. Он отвечал за планирование стратегических операций российских войск на территории Украины.

Сначала в пропагандистских телеграм-каналах распространялась информация, что в машине взорвалась газовая установка, впоследствии — что взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства, которое было начинено элементами поражения диаметром около 6 мм. Также была информация о том, что взрывчатка состояла из ВОГов — выстрелов для подствольных гранатометов. В действие ее привели дистанционно, когда Москалик проходил мимо. Момент ликвидации российского генерала попал на видео.

Кем был Москалик?

Ярослав Москалик имел звание генерал-лейтенанта. О нем в открытых источниках не так много информации. Он был заместителем руководителя одного из главных управлений Генштаба российской армии — того, что отвечает за подготовку войск, набор личного состава и координацию. Это одно из ключевых управлений, которое обеспечивает боеспособность армии.

С 2000 по 2012 год Москалик работал в центральном аппарате Минобороны РФ, в частности на Северном Кавказе. В 2021 году получил звание генерал-лейтенанта по указу президента Владимира Путина и стал заместителем начальника оперативного управления Генштаба. Пропагандистские паблики называли его одним из лучших офицеров, хотя из-за суровости он не пользовался особой популярностью.

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В 2015 году Москалик участвовал в переговорах в «нормандском формате», а в 2018-м — контролировал поставки сырья из Сирии и выступал на конференциях, посвященных войне в этой стране.

Украинский след

Ну и куда же без украинского следа? Российские пропагандисты утверждают, что последним владельцем взорванной машины был уроженец украинского города Сумы Игнат Кузин. Местом его постоянного проживания с 2015 года указана Карачаево-Черкесия (РФ). Кроме того, Volkswagen Golf перепродавали с конца января 2025 года трижды. Предыдущая владелица в январе продала автомобиль гражданину Азербайджана. Впоследствии тот перепродал его 26-летнему мужчине, который через неделю снова продал его 40-летнему Кузину.

Российские правоохранители предполагают, что в авто была камера наблюдения, которая следила за движением жертвы. Также следователи не исключают вероятности, что исполнитель взрыва мог наблюдать за всем с балкона соседнего дома.

О том, что за погибшим могли следить несколько месяцев до того, сообщает телеграм-канал Shot. По предварительным выводам экспертов известно, что взрывчатку заложили в районе задней левой двери. Также известно, что авто, которое взорвалось утром 25 апреля, подогнали к дому на бульваре Нестерова за несколько дней. По факту взрыва открыто уголовное производство.

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Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, конечно же, назвала гибель Москалика террористической атакой и заявила, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

«Если расследование подтвердит украинский след в убийстве Москалика, это снова продемонстрирует варварскую сущность Киева», — цинично заявила Захарова.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КАРМА ДОГНАЛА! НА РОССИИ УБРАЛИ ТЕРРОРИСТА, КОТОРЫЙ РУКОВОДИЛ УДАРАМИ ПО МАРИУПОЛЮ!