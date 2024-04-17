В России закрывают аэропорты, а в Джанкое мощные пожары: все подробности

Таких масштабных прилетов в Крым уже давно не было.

Адская ночка во временно оккупированном Крыму. Украинские защитники устроили настоящий фейерверк на российском военном аэродроме в Джанкое. Местные говорят, что Украина попала прямо в расположение "вкусов" — места базирования российских вертолетов и, вполне возможно, ракет "Циркон". Несколько часов подряд на аэродроме что-то детонирует, костер же виден даже со спутника.

Чем били по Крыму, как на это реагируют россияне, что до сих пор так вкусно взрывается в Джанкое и почему в России несколько аэропортов внезапно ввели ограничения на полеты? Об этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Масштабный прилет в Джанкое

Таких масштабных прилетов в Крым уже давно не было. Местные публикуют потрясающие кадры горящего аэродрома в оккупированном Джанкое на севере полуострова.

Ракеты прилетели по аэродрому

Как стало известно, в ночь на 17 апреля прилетело по сверхважному объекту для оккупантов в Крыму. Речь идет о местном аэропорту, который является базой для 39-го вертолета. Там размещены ударные вертолеты Ка-52, вертолеты пограничной службы ФСБ, С-400, ПВО Южного военного округа РФ и три авиационных эскадрилья.

В Джанкое "тревожно"

Россияне же в своем стиле сначала сообщали, что у них все идет по плану, а пожар на аэродроме — это сорняки горят. Как пишет проукраинский паблик "Крымский ветер", взрывы на аэродроме стали для окупантов неожиданностью, ведь ни в городе, что поблизости, ни на самом аэродроме даже не звучала тревога. В Джанкое ее вообще включили только через час. В Сети уже появились и первые фото со спутников, которые на 10 утра 17 апреля до сих пор фиксировали вблизи аэродрома пожар.

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Куда били в Джанкое?

Информацию о перекрытии дороги, ведущей к аэродрому и закрытию территории вокруг подтверждают и крымские паблики со ссылкой на местных. Такие меры еще раз подтверждают тот факт, что на авиабазе до сих пор что-то детонирует. Что именно? Официальных заявлений пока не было, впрочем, в Сети распространяются слухи, что именно там рашисты могли хранить ракеты "Циркон". Эти противокорабельные ракеты россияне уже переоборудовали для ударов по наземным целям и их считают более опасными, чем "Кинжалы". Такие уж кошмарили Одессу и совсем недавно Киев. Надеемся, что эта информация подтвердится.

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Рашисты кричат, что Крым атаковали комбинированно: одновременно американской баллистической ракетой ATACMS и британской крылатой Storm Shadow. Как видите, брава российская ПВО отработала "на ура"!

Крымские же гауляйтеры, будто воды в рот набрали, и совсем ничего не комментируют. Российские же паблики уже подсчитывают предварительные потери. На аэродроме точно есть 200-е и 300-е, а также сгоревшая техника.

Крым готовят к освобождению

Следует сказать, что ВСУ в последнее время взялись за рашистов в Крыму. 15 апреля "Общественное Крым" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщило, что ВСУ ударили по командному пункту под Севастополем, где в то время находились высокопоставленные российские офицеры. Удар сильно напугал рашистов — те даже подняли в небо авиацию, чтобы обезопаситься от возможного повторного удара.

Вся Россия на ушах

Неспокойно и в самой России, при чем в ее глубине в сотнях километров от Украины. Около 9 утра 17 апреля минуубийство РФ отчитывалось о сбитии беспилотника над Мордовией. 11 апреля другой беспилотник ударил там по воинской части в селе Ковилкино, что почти в 700 километрах от украинской границы. По данным ГУР, в Самаре в 1000 километрах от Украины минус вертолет Ми-8:

“На россии уничтожили вертолет Ми-8. 17 апреля 2024 года на аэродроме «кряж» в городе Самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8.

Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава.

Стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

Да и это еще не все! По данным российских СМИ, по состоянию на 11 утра 17 апреля прекратили принимать самолеты в аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Набережных Челнов — боятся дронов. План Кавёр объявили и в московском Шереметьево.

Ждем хороших новостей

Очень ждем хороших и взрывных новостей из РФ. Пусть там горит-горит, пока все не сгорит!



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