В Ростове судья нечаянно признал присутствие российских войск на Донбассе

В приговоре по делу о взяточничестве речь идет о российских военнослужащих, которые находятся "на боевом дежурстве" на территории так называемых ДНР и ЛНР.

Судья Кировского районного суда города Ростова невольно признал присутствие российских войск на оккупированной территории украинского Донбасса, когда выносил приговор по делу о взяточничестве одного из военнослужащих.

Об этом сообщил журналист "1+1" Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

По его словам, фигурант дела поставлял продовольствие российским военным, расположенным на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР". В мае-ноябре 2019 года он едва не сорвал поставки продовольствия для российских солдат, которые находились там, как сказано в приговоре, "на боевом дежурстве". Неприятную ситуацию российский военный пытался замять взятками, но ему это не удалось.

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Судья Кировского райсуда Ростова всю фабулу дела внес в официальный документ и выложил в публичный доступ.

“Когда его выгонят с работы, предлагаю предоставить ему убежище в Украине. На основании того, что он, скажем, давно скрытый агент нашей разведки”, — пошутил по этому поводу Цаплиенко.

Журналист предположил, что документы этого процесса теперь начнут подчищать и опубликовал скриншоты со страницы суда.

Telegram / Andriy Tsaplienko

Скриншот сайта судебные решения.рф

Скриншот сайта судебные решения.рф

Напомним, по информации украинской военной разведки, командование вооруженных сил РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).

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