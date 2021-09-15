В Ровенской области инженер сконструировал из фанеры велоелектромобиль

Чудо техника разгоняется до 40 километров в час.

Из фанеры оборудован солнечными панелями. Трехколесный, но с электродвигателем на 2 лошадиные силы. Имеет педали, а еще камеру заднего вида. Такую машину сконструировал житель Вараш на Ровенщине. Теперь катается по городу и удивляет своим изобретением местных и полицию.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Велоелектроавтомобиль яркий и по виду странный. Сделан из фанеры, имеет электродвигатель на полтора киловатта с функцией зарядки от солнечных панелей. В салоне еще пассажирское место, минибагажник. «Задний ход, повороты, освещение салона, два вольтметры, камера заднего вида», — рассказывает владелец Андрей.

Чудомобиль сконструировал Андрей Буткевич — инженер цеха радиационной безопасности на атомной станции. Помогали товарищи и даже жена. Делал Андрей свой веломобиль в гараже, в свободное время. «Это замечательное, очень экономное транспортное средство», — говорит изобретатель.

Странная техника сразу привлекает внимание людей на улицах Ровно. Бросается в глаза веломобиль и копам. С полицейской машины они электрокар провожают взглядами, но, говорит Андрей, еще ни разу не останавливали. Если остановят — знает, что ответить.

«Это не механическое транспортное средство, оборудованное двигателем полтора киловатта и на какой не нужно регистрации», — уверяет Андрей.

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Разгоняется почти до сорока. Чтобы тронуться надо помочь педалями, а дальше дело техники. На полной зарядке веломобиль может ехать со 10 километров. Все зависит ли пассажир и груз. «Это демоверсия, она едет не много, на рыночек, туда-обратно, по городу «матнутся»», — объясняет изобретатель.

Сколько веломобиль может стоить в серийном производстве, Андрей не говорит. Все зависит от комплектации и мощности. Но этот — первый — продавать не собирается за любую цену.

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