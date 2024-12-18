В Ровенской области 25-летний мужчина расстрелял толпу людей из автомата: новые подробности, фото и видео

Четырех парней ранил 25-летний парень на Ривненщине. Между двумя компаниями возник конфликт в сельском кафе, говорят в полиции. После чего один из участников поехал домой, взял автомат и просто начал стрелять в толпу.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Все случилось на обычной улице. Мужчина из соседнего села приехал сюда, достал автомат и начал стрелять в толпу. Все произошло около часа ночи. Уже потом местные узнали, что это были разборки со стрельбой возле кафе.

В этом заведении все и началось, говорят копы.

"В местном кафе между двумя компаниями возник конфликт, один из участников поехал к месту своего проживания, где взял автоматическое огнестрельное оружие и вернулся к месту происшествия и просто открыл огонь по толпе. Достал оружие и произвел не менее 10 выстрелов в направлении указанной группы лиц Потому убежал", - говорит начальник следственного отделения Березновской полиции Виталий Штемпель.

Село в Ровенской области, где произошла стрельба

Четырех раненых доставили в Березновскую больницу. Пулями пострадавшим посекло ноги.

"Есть переломы костей у двух пациентов, у одного пациента были повреждены только мягкие ткани, то есть ему раны зашили, сейчас он получает антибиотикотерапию. Одному пациенту была оказана помощь амбулаторная и он отпущен домой", - говорит заведующая травматологическим отделением Березновской больницы Ольга Калиниченко.

Других раненых лечат в стационаре. Они в одной палате. Говорить не хотят.

"Болтают, что здесь одного парня где-то набили, а тот позвонил своим друзьям, приезжайте мне здесь помогите", - так говорят в селе, где все случилось.

Оказалось, стрелок из соседнего села Маринин. Чтобы его задержать, объявили специальную полицейскую операцию. Его задержали дома. Автомата уже не было. Признался, выбросил в лесном массиве возле водоема, говорят следователи. Оружие нашли. Сейчас 25-летний Виталий в изоляторе временного содержания. Его соседи криминальными событиями потрясены. Сейчас дома у задержанного закрыто.

Задержанный ранее к ответственности не привлекался. Староста села рассказывает, среди раненых еще и односельчане подозреваемого. За покушение на умышленное убийство стрелку теперь может грозить даже пожизненное заключение.

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