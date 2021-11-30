В Ровенской области больше месяца разыскивают пропавшую женщину в лесу

53-летняя женщина еще в начале ноября пошла за рябиной и не вернулась.
Масштабная поисковая спецоперация сегодня стартует в Ровенской области. Полицейские, спасатели, лесники, кинологи метр за метром будут прочесывать лес.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 30 ноября.
Будут искать пропавшую Елену Боровик из села Воронки. 53-летняя женщина еще в начале ноября пошла за рябиной и не вернулась. Родственники сразу сообщили в полицию и вместе с односельчанами бросились на поиски.
Обошли десятки километров, но все напрасно. Что могло случиться с женщиной – родным не знают, поэтому в полицию обратились снова, чтобы возобновить поиски.
Говорят, женщина хорошо знала лес, туда ходила почти каждый день.
Напомним, под Киевом пропал 17-летний парень Никита Буханцов на связь с родными не выходит с 15 ноября.
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