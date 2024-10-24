На Ровенщине двухлетний малыш остался без глаза после побоев: что произошло

Все обстоятельства этого происшествия выясняются полицией, которая открыла уголовное производство.

В Ровенской области в больницу попал двухлетний ребенок с многочисленными травмами. У него был выколот глаз, поцарапана спина и травмировано ухо. Мама ребенка обвиняет в избиении 5-летнего соседского мальчика, но медики не слишком верят ее словам.

Об этом ужасном случае говорится в сюжете ТСН.

Как рассказала руководитель Ровенского центра социальных служб Лиана Диновская, мать пострадавшего мальчика сказала, что ее сына мог ударить колесом от детской машинки соседский мальчик, с которым они играли, но также она предполагает, что избить его могла дочь ее свекрови.

Такая разница в версиях объясняется тем, что в то время мать избитого мальчика, по ее признанию, была сильно пьяна.

Теперь все обстоятельства этого происшествия выясняются полицией, которая открыла уголовное производство.

Пострадавшего мальчика и его 3-летнего братика из семьи забрали.

На учете эта семья не состоит. При этом мать неоднократно привлекали к административной ответственности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Выколотый глаз, поцарапанная спина, травма уха! Врачи спасают 2-летнего малыша!"

Напомним, ранее во Львовской области разразился громкий скандал: воспитанники интерната обвинили директора в издевательствах и сексуальном насилии.

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