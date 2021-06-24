В Ровенской области фиксируют температурные рекорды: страдают люди и природа

Из-за небывалой жары в Ровенской сейчас объявлен высший уровень пожарной опасности.

В Ровно высокий уровень пожарной опасности. Спасатели советуют людям не гулять хвойными лесами. И сегодня жители готовятся установить температурный рекорд в воздухе ожидают плюс тридцать шесть.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Ровенская уже несколько дней подряд бьет температурные рекорды. А сегодня ожидают самую высокую температуру за последние 75 лет.

«Вот и настал сезон, когда люди будут жалуются, когда закончится лето. Мы бьем температурные рекорды. Это значит, что у нас по прогнозам будут максимальные температуры 35-36 градусов с отметкой плюс», — сообщает руководитель ровенского Гидрометеоцентра Богдан Масовец.

И может будет и еще выше. Вода сейчас лучшая идея, но не со льдом, говорят медики и советуют не злоупотреблять горячими лучами, чтобы не получить теплового удара. И опять же соблюдать питьевой режим. Есть даже специальная формула. Надо пить такое количество воды, равной 4% от массы вашего тела.

«Обычная питьевая вода, ни в коем случае это не должна быть вода с сахаром или газированные напитки, или напитки, которые содержат в себе кофеин. Алкоголь категорически противопоказан, запрещен, даже людям, кто много курит, то в такую жару надо уменьшать количество выкуренных сигарет», - советует заведующая отделением терапии Ровенской больницы Зинаида Варварук.

В такой жаре не долго, чтобы стало плохо. Накануне пассажир в троллейбусе потерял сознание. Прийти в себя ему помогали кондуктор и водитель, а впоследствии медики скорой.

Погода в Украине: в Киеве водитель трамвая упал в обморок из-за жары, а в Ровно - рекордные плюс 36

Плохо не только людям, а и всему живому. Из-за небывалой жары в Ровенской сейчас объявлен высший уровень пожарной опасности. Поэтому запрещено ходить в хвойные леса, а еще разводить костер. Поэтому сейчас пусть пылает только хорошее настроение.

Напомним, что в Киеве во время движения трамвая лишился водитель. Свидетели говорят, что температура в кабине была плюс сорок семь. Помощь водителю предоставила коллега из встречного вагона, она отпоили его водой. Фотографии инцидента попали в Сеть.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку