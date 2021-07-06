В Ровенской области ищут в лесу бывшую местную депутатку семи созывов, которая пошла за ягодами и пропала

В Ровенской области ищут в лесу бывшую местную депутатку семи созывов, которая пошла за ягодами и пропала

Женщина еще вчера утром пошла собирать ягоды.

Пошла в лес за ягодами и не вернулась. На Ровенщине разыскивают 79-летнюю жительницу села Высоцк. Сначала женщину искали только родственники, но сейчас к спасательной операции присоединились селяне, полиция, спасатели и лесники.

Об этом сообщает с места поисков корреспондент ТСН Анна Махно.

Женщина с велосипедом в руках пошла в лес собирать чернику еще вчера утром и не вернулась. Тревогу родственники начали бить под вечер. Сначала искали сами, потому присоединились селяне, лесники, полицейские и спасатели. Сейчас лес прочесывают около сотни людей. Женщину знают чуть ли не все местные, ведь она в деревне — депутат семи созывов. Усложняет поиски том, что местность болотистая, а ночью еще шел дождь.

«Вчера пошла рано, бросились где-то после обеда. Не было бросились начали искать. Многие люди ищут, более ста ищут», — рассказывает племянник пропавшей Иван.

Новости Украины: в Ровенской области разыскивают 79-летнюю женщину

К слову, только накануне в Ровенской искали 8-летнюю девочку, которая более пяти часов сама бродила в лесу близ села Карпиловка. Школьница с родителями и старшей сестрой пошла за ягодами. Девочки отошли от взрослых и младшая потерялась. Сначала родители ее искали сами, потому обратились в экстренные службы. И к вечеру путешественница сама услышав звуки вышла к людям, которые тоже собирали чернику. Взрослые привели девочку полицейским.

Все надеются, что поиски Евгении тоже закончатся успешно. Родственники просят, если вдруг в соседних селах увидят пропавшую — сообщить на 102.

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