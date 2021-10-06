В Ровенской области из-за отсутствия Интернета и гаджетов школьники копают картошку вместо учебы

Педагоги звонят, рассказывают, советуют как правильнее обработать материал и где его черпать — прибегают к различным уловкам, чтобы образовательный процесс не остановился.

В селе Вилли, в Ровенской области школьники перешли на дистанционное обучение из-за отказа некоторых учителей опорного лицея вакцинироваться. Поэтому с 5 до 11 класса уроки онлайн, но треть учеников просто не может присоединиться. Интернета в селе просто нет. Поэтому, вместо парт, осень школьников проходит на поле: с ведрами и картофелем.

О том, что же с этим делать и как учиться — 6 октября говорится в сюжете ТСН.16: 45.

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Восьмиклассник Тарас помогает собирать урожай, хотя должен сейчас быть на 3 уроке. У него дистанционка, но учиться онлайн просто не имеет возможности.

Телефона нет, ибо сломался, а о компьютере, как и большинство детей в Вилли и близлежащих селах, Тарас разве что мечтает. Покупать дорого. Но если бы даже ученики здесь и имели мощные гаджеты — ситуации бы это не решило.

Девятиклассник Михаил за полторы недели дистанционки ни к одному уроку так и не подключился. Как и его сестра пятиклассница, говорит мать.

По словам директора сосновского лицея Людмилы Веремчук, проблемы с Интернетом имеет треть учеников.

А учатся в лицее с 5 по 11 — именно эти классы сейчас дома — более 320 учеников. Дистанционка здесь, потому что не набралось 80% вакцинированных педагогов. Отказывались от прививок.

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"Некоторые по религиозным соображениям. Был еще вопрос страха, люди не доверяли вакцине. Мы приглашали медработников в заведение, предлагалась любая вакцина на выбор", — рассказывает директор.

Но несколько учителей еще так и не решились. Поэтому даже вакцинированные учителя видят своих учеников, тех кто смог присоединиться к уроку, только на экране ноутбука. А хотели бы за партами.

"К сожалению, чего-то другого предложить невозможно. Здесь вариант простой, если бы были вакцинированы (учителя — Ред.), дети пришли бы в школу, вопрос был бы снят", — отмечает руководитель управления образования Ровенской Петр Коржевский.

Интернет в такие села педагоги сами не будут проводить, говорят в управлении образования. Этот вопрос более глобален — инфраструктуры.

"Вообще у нас в Украине только около 40 школ не имеют доступа к Интернету вообще никакого. Как правило, это местности горные, или удаленная сельская местность", — говорит руководитель главного управления общесреднего дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

Новости Украины: сельские ученики копают картошку вместо сидеть на уроках, так как не имеют Интернета

Но это не значит, что дети не должны учиться. Педагоги звонят, рассказывают, советуют как правильнее обработать материал и где его черпать — прибегают к различным уловкам, чтобы образовательный процесс не остановился для тех, кто на дистанционке без Интернета или гаджетов.

Всего же в Украине сейчас более 900 школ среднего и старшего звена на дистанционке, потому что в заведениях не привито 80% учителей. А вот еще на прошлой неделе таких было более 3 тысяч, говорят в Министерстве образования.

Поэтому в сосновском лицее надеются, что ученики уже вскоре сядут за парты. Потому что с начала дистанционки учителя начали вакцинироваться активнее и уже насчитали 72% привитых педагогов.

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