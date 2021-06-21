В Ровенской области мужчина погиб под тяжестью лошади, когда они провалились в нору бобров

Без отца остались 9 детей.

Трагедия произошла в Ровенской в селе Сварины — лошадь упал на мужчину, провалившись в яму, которую подрыли бобры и селянин погиб. 43-летний Виктор вел животное с пастбища и вдруг ушел под землю. А сверху на него упала лошадь весом в более полтонны. Без отца остались 9 детей.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Мария старается держаться изо всех сил, потому что нужно на ноги самой теперь поднимать девятерых детей. Женщина овдовела накануне. Никто даже и подумать не мог, что такое может случиться : ее муж 43-летний Виктор погиб под лошадью, которую вел с пастбища. Как вдруг из-под ног просто пошла земля. Мужчина упал в яму, а сверху на него лошадь. Провалился человек с лошадью, оказалось потому, что тут подкопали грунт бобры.

Тяжело все вспоминать Николаю. Он шурин погибшего. «Дети уже бежали и говорили, что папу конь подавил», — рассказывает мужчина.

Он побежал с другими селянами спасать Виктора. «Конь рвался. Лошадь на нем сидела, можно сказать», — добавляет мужчина.

Люди взялись раскапывать яму. Достали сначала коня. До приезда скорой пытались спасти жизнь мужчине, но не удалось. На момент приезда медики обнаружили пострадавшего без признаков жизни. Диагностировали биологическую смерть.

Новости Украины: в Ровенской области конь упал на мужчину

Виктор имел 9 детей и работал охранником в тюрьме, когда выходной — справлялся по хозяйству. И всех удивляет, почему лошади забирал именно по этой тропинке, потому что всегда водил другой дорогой. Теперь селяне сами не ходят и другим советуют миновать тропы под рекой десятой дорогой. «Около реки ходить опасно совсем, потому что не знаешь, в каком месте бобры наделали свои норы», — говорят местные.

Теперь на пастбище лошадь Зою водят сына Виктора. В семье говорят, она не виновата, что произошла трагедия. Да к тому же это спокойное животное, сейчас пугается чего-либо.

Родственники же Марии и Виктора обещают семью не покидать, а по возможности поддерживать. Самой маленькой осиротевшей дочери Варваре только два годика.

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