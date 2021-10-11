В Ровенской области началась массовая вакцинация против полиомиелита: что говорят родители детей

В селе, где произошла вспышка, родители не отказываются от вакцинации детей.

Массовая вакцинация против полиомиелита стартовала в Ровенской области. Начали с села, где произошло возгорание. Там парализовало девочку, которой год и 4 месяца. А потом полиовирус обнаружили еще в шести детей из этой семьи. После этого в области объявили чрезвычайную ситуацию.

Об этом 11 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

4-летняя Валерия с мамой под кабинетом прививок ждет своей очереди.

"У нас все прививки есть. Мы вакцинуемся", — говорит местная жительница Татьяна Мосийчук.

Как и еще трое детей в этой семье. За дополнительной дозой вакцины от полиомиелита пришли из-за вспышки в их селе.

Для детей до 5 лет полиомиелит угрожающий. Поэтому прививают, как невакцинированных детей, так и вакцинированных. Сначала осматривают.

"Уколы делаются в независимости от возраста ребенка на первые 2 вакцинации. А на первую ревакцинацию и вторую это — живая вакцина оральная, это капельки", — говорит заведующая медпунктом Елена Малафей.

Новости Украины: в Ровенской области стартовала массовая вакцинация против полиомиелита

Для трехлетней Евгении это первая вакцинация.

"Мы не были привиты ранее, потому что ребенок постоянно болел", — говорит местная жительница Тамара.



И из-за вспышки родители решили срочно обезопасить дочь. Как и другие мамы.

"Я так этого всего боюсь. И я хочу прививать детей и буду прививать", — говорит местная жительница Татьяна Бенюк.

"В течение 14 дней мы должны максимально охватить детское население до 5 лет прививками не менее 95% от общего количества. Это очень опасная инфекция и никаких отказов нельзя сейчас допускать", — говорит и.о. генерального директора Ровенского центра контроля и профилактики болезней Роман Сафонов .



А началось с того, что в полуторагодовалой девочки из этого села парализовало ноги. Оказалось у нее полиомиелит.

"У ребенка впереди еще не один курс восстановительного лечения, реабилитация. Будем стараться сделать все, чтобы она ходила", — говорит заведующая Центра восстановительного лечения для детей с органическими поражениями ЦНС Лилия Зорук.



Параллельно специалисты обнаружили полиовирус еще в шести детей этой семьи. Они чувствуют себя здоровыми. Однако являются носителями вируса. Сейчас в школу не ходят. На "дистанционку" перевели и всех непривитых учеников заведения.

"По результатам исследования, которое было обнародовано именно Хельсинской лабораторией, они подтвердили, что этот вирус аналогичен тому, который циркулирует в Таджикистане и Афганистане", — говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.



Поэтому вероятно вирус к ним завезли из-за рубежа, предполагают специалисты. И теперь ищут среди знакомых семьи кто именно это мог сделать. Также в селе взяли пробы воды и стоков, так как заразиться можно и через них. Чтобы не допустить новых случаев — взялись за массовую вакцинацию. Надеются, что привить всех можно за 2 недели.

"Сейчас много у нас больных детей. Мамы сказали, что отказываются приходить. Есть мамы такие, которые не могут, потому что они на на работе. Чтобы категорически не придем, то такого на сегодняшний день не было", — говорит медсестра Елена Приходько-Мельничук.



После детей в селе будут прививать всю Ровенскую область. Медики уверяют, вакцины хватит на всех.

Напомним, 6 октября подтвердили случай паралича вследствие заболевания полиомиелитом в 1,5-летнего ребенка из Ровенской области. Позже стало известно, что в семье, где полиомиелит парализовал младенца, заболело еще шестеро детей. Последний раз в Украине фиксировали заболевания полиомиелитом в 2015 году.

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