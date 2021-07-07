В Ровенской области нашлась живой женщина, которая двое суток блуждала по лесу

В Ровенской области нашлась живой женщина, которая двое суток блуждала по лесу

Женщина заблудилась, когда пошла собирать ягоды.

В Ровенской области в лесу разыскали 79-летнюю жительницу села Высоцк, она жива и здорова.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Госпожа Евгения пошла собирать чернику еще позавчера утром и исчезла. Двое суток ее искали селяне, лесники, полицейские и спасатели. И вот сообщили, что нашли. Из леса женщина вышла сама.

Теперь госпожа Евгения уже дома и отдыхает. Говорит, что бродила по лесу, там и ночевала, а сегодня добралась к полю, а потом вышла на трассу. Там неравнодушные ее подобрали и привезли в деревню.

Медики скорой ее уже обследовали — с женщиной все в порядке.

Новости Украины: в Ровенской области нашли женщину, которая два дня назад заблудилась в лесу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку