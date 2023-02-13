В Ровенской области не прекращают военную выучку местных, хотя из Беларуси уже не ждут наступление

За почти год здесь ни на день не перестали тренироваться и укреплять границу.

Угроза наступления с территории Беларуси снизилась – после ротации там находится около 9 тысяч российских солдат, 60 их бронемашин и 40 артсистем. Для сухопутного наступления на Украину этих сил недостаточно, заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Но наши военные на границе не расслабляются, а наоборот используют время для еще более упорных учений, говорится в ТСН.

Военизированное подразделение из местных оттачивает навыки, как загонять врага в засаду. Среди всех 50-летний Александр, еще вчера находившийся на гражданской работе агронома. Иначе он не мог, говорит, пришел добровольцем. Именно местные, как никто знают, где лучше встретить врага. "Они в совершенстве знают рельеф местности, они знают дорожные разветвления, они знают слабые места местности, они заранее подготовили засады", — говорит командир ТРО Александр.

Наряду с местными готовятся военные встречать вероятный вражеский десант. Не сводит глаз с механического прицела Петр, с собратьями смотрит за белорусской границей с самого начала полномасштабного вторжения россиян. Если двинут, говорит, будет единственный вариант. “Будут уничтожены. Благодаря таким товарищам, как у меня и благодаря тылу, который нас прикрывает”, — говорит мужчина.

За почти год здесь ни на день не перестали тренироваться и укреплять границу. “Обороноспособность области в десятки раз выросла точно. Это касается и многочисленности и обеспеченности и имеющегося оружия”, — говорит председатель Ровенской военной администрации Виталий Коваль.

Это касается встречи и военных подразделений и террористов, прорабатывают сценарии, если будут прорывать блок-пост, здесь и "Альфа" СБУ штурмует один из городских советов. Отрабатывают освобождение заложников вместе с полицией и спасателями.

Все подразделения не прекращают активные учения несмотря на то, что сейчас вероятность наступления из Беларуси несколько уменьшилась, говорит командующий объединенными силами. “Около 9 тысяч человек. Есть около 60 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, а также осталась авиация после совместных учений. Сухопутные действия с такими силами маловероятны”, — утверждает командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Не идти в Украину будет мудрейшим решением, говорят наши военные. Ведь кроме оружия, заминированных территорий, приготовленных сюрпризов врагу у украинских защитников самое важное – мотивация защищать родную землю. "Одна из характерных черт украинской нации мы несгибаемы, мы непобедимы, мы лучшие", — говорит боец Петр.

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