В Ровенской области обнаружили следы медведя, которого в регионе быть не может: специалисты предупреждают об опасности

Специалисты дали несколько советов, как поступить, если вдруг медведь встретится на пути.

Медведь разгуливает по полисам Ровенщины. Сначала отпечатки больших лап увидели местные, а охотоведы по их фото подтвердили – в лесах косолапый, говорится в ТСН.

Вскоре зверь дал о себе знать – разбросал в лесу ульи селян.

Откуда он взялся в регионе, где его родственники не водятся, специалисты не знают. Предполагают, что мог мигрировать из Беларуси, или же бежать из какого-то незаконного зверинца.

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В лесном хозяйстве отмечают, в медведя стрелять нельзя, ведь он в Красной книге и охраняется законом. Приближаться к нему тоже нельзя из-за опасности. Заметив нужно медленно и незаметно уходить.

“Если встретили медведя – сначала не паниковать, не подавать каких-то громких сигналов, он может отреагировать агрессивно и, не дай Бог, наброситься. Для человека – это шанс на выживание до нуля. Это сильный зверь, вес которого достигает 300, а то и больше килограмм”, — предупреждает руководитель охотничьего отдела Северо-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства Юрий Штогун.

Напомним, что в американском Колорадо медведь ворвался в дом и натворил там беспорядок. Хозяева из-за животного не досчитались отбивных и боялись, что животное упадет со второго этажа.

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