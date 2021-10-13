В Ровенской области объявлен первый уровень опасности из-за густого тумана

Водителей при возможности просят воздержаться от поездок.

Густой туман накрыл Ровенскую область — в области объявлен первый уровень опасности. Водителей просят быть осторожными и без надобности не садиться за руль, но без ДТП не обошлось.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Утром в голоде все вокруг было белым-белым, в нескольких шагах ничего не видно. На сейчас несколько рассвело. Туманом плотно накрыло не только Ровно, но и область. Спасатели поэтому объявили первый уровень опасности — желтый.

Водителей при возможности просят воздержаться от поездок. А если и уехали, не торопиться и обязательно включать фары. Отдельно полиция обратилась и к пешеходам: переходя дорогу даже на зеленый сигнал светофора просят убедиться, что машины остановились и только потом шагать на переход.

И уже есть сообщения о первой аварии. Из-за тумана водитель съехал с дороги и врезался в кольцо. Никто не пострадал.

Новости Украины: Ровенскую область накрыл густой туман - в регионе объявлен первый уровень опасности

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