В Ровенской области попрощались с 27-летним "Ножом", который воевал на самых тяжелых направлениях фронта

Сергей Варман был штурмовиком и воевал в сложных условиях.

Боец 37-й бригады морской пехоты с позывным "Нож" вернулся домой "на щите". Его встретили на коленях в родном Костополе на Ровенщине.

Сергею Варману только на днях исполнилось 27 лет и с начала полномасштабного вторжения он марил фронтом. Тот его и забрал. За две недели до своей гибели он пришел на проект Юлии Кириенко и Натальи Нагорной "Спостережний пост". И рассказал, как сложно воевать на левобережье Херсонщины.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Боец с позывным "Нож", морпех 37 бригады. Штурмовик, в самых сложных условиях вместе с побратымами оттеснял врага из Крынок на Херсонском направлении.

"Когда мы пошли штурмовать, мы на волевых качествах взяли не 100 метров, а 200. Закрепились и заняли круговую оборону", – рассказывал Сергей Варман в проекте "Наблюдательный пост".

Сергей Варман

Военный впервые, за всю историю операции на Крынках рассказал об этих боях. Как он был в полном окружении, даже когда закончились патроны. И с ранеными ногами смог переправиться на правый берег Херсонщины.

"Ножу" едва исполнилось 27. Он еще не успел жениться. И носил на шее голубой крестик в цвет своего берета, которым так гордился.

"Капеллан подарил перед крайним штурмом на Донбассе, под Урожайным. С тех пор я не снимаю. После всех операций я выхожу либо раненый, либо целый", — рассказывал военный.

На днях "Нож" должен был приехать домой в отпуск — к сестре и родителям. Теперь родной Костополь встречает Героя на коленях. Сергей Варман погиб под минометным обстрелом в Херсонской области, за которую так долго воевал.

В Ровенской области попрощались с военным

"Смелым и упрямым. Настоящий мужчина. Родителям надо сказать большое спасибо, что воспитали такого мужчину", — говорит военный "Танус".

Родная сестра "Ножа" вспоминает, как он рвался на войну.

"У него были проблемы со зрением. Ему отказывали. Сказали, если надо будет, то позовем. Он в патруле ходил с полицией, как надо. Он ждал ту повестку. И когда ту повестку принесли, то надо было видеть. Когда ребенку дарят какую-нибудь игрушку", — говорит Валентина Ильчук.

Прощание с бойцом

"Ножа" не стало через 3 дня после его дня рождения. В мирной жизни он мечта отрыть свое СТО, потому что грезил автомобилями.

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