В Ровенской области после нападений на медиков в больницах устанавливают тревожные кнопки

Медики просили о круглосуточной охране.
Тревожные кнопки устанавливают в медучреждениях Ровенской области. Их уже 12: в случае опасности медперсонал может вызвать полицию одним нажатием.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
К таким мерам прибегли после нападения на травматолога в одной из больниц города. Пациента привезли с порезом руки после дебоша в магазине. И когда врач хотел оказать ему помощь, мужчина набросился с газовым баллончиком и брызнул в глаза доктору. Тот получил ожога роговицы.
Коллеги пострадавшего вызвали частную охрану, но они была вне зоны досягаемости, полиция же приехала только через 15 минут, когда было поздно.
Нападающему объявили подозрение в хулиганстве, ему грозит 5 лет лишения свободы, пострадавший врач тем временем уволился.
После инцидента медики в очередной раз подняли вопрос о круглосуточной охране, говорят, это нападение не первое. И кнопки таки начали устанавливать.
«Установленный пульт, сигнализация. Ну, а кнопку с целью секретности, указывать не будем где. Не в видном месте для пациентов, а в удобном для медперсонала», — говорит заведующая приемного отделения Ровенской больницы Наталья Михалюк.