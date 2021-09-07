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В Ровенской области после нападений на медиков в больницах устанавливают тревожные кнопки

В Ровенской области после нападений на медиков в больницах устанавливают тревожные кнопки

УНІАН

Медики просили о круглосуточной охране.

Тревожные кнопки устанавливают в медучреждениях Ровенской области. Их уже 12: в случае опасности медперсонал может вызвать полицию одним нажатием.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

К таким мерам прибегли после нападения на травматолога в одной из больниц города. Пациента привезли с порезом руки после дебоша в магазине. И когда врач хотел оказать ему помощь, мужчина набросился с газовым баллончиком и брызнул в глаза доктору. Тот получил ожога роговицы.

Коллеги пострадавшего вызвали частную охрану, но они была вне зоны досягаемости, полиция же приехала только через 15 минут, когда было поздно.

Нападающему объявили подозрение в хулиганстве, ему грозит 5 лет лишения свободы, пострадавший врач тем временем уволился.

После инцидента медики в очередной раз подняли вопрос о круглосуточной охране, говорят, это нападение не первое. И кнопки таки начали устанавливать.

«Установленный пульт, сигнализация. Ну, а кнопку с целью секретности, указывать не будем где. Не в видном месте для пациентов, а в удобном для медперсонала», — говорит заведующая приемного отделения Ровенской больницы Наталья Михалюк.

Новости Украины: в больницах Ровенской области устанавливают тревожные кнопки

Новости Украины: в больницах Ровенской области устанавливают тревожные кнопки
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