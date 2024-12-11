В Ровенской области произошло чрезвычайное событие на железной дороге: 14-летний парень в тяжелом состоянии

Двух подростков ударило током на Ровенщине. Случилось это, когда школьники залезли на вагон. Яркую вспышку заметили железнодорожники. Когда прибежали на место, один из ребят был еще на вагоне, а второй уже лежал у путей. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

15-летний Дмитрий показывает испеченную щеку и обгоревшую куртку. Рассказывает, с друзьями пошли на станцию в грузовые вагоны.

"Интересно было, что там сверху, как. Захотели посидеть, посмотреть", — говорит школьник Дмитрий Корнийчук.

15-летний Дмитрий

Дмитрий и его на год младший друг Эдуард вылезли на вагон. Еще один подросток остался внизу. Вдруг, говорит, произошло что-то непонятное.

"Начинаю чувствовать, что у меня что-то щека жжет и немного такое, как я теряю сознание", — говорит Дмитрий.

Произошла вспышка, которую Дмитрий даже не заметил. Но это увидела руководительница железнодорожной станции из окна своего дома, она живет рядом. Понятно, говорит, что что-то случилось, сразу побежала к железной дороге. Туда же примчался и дежурный по станции. Дмитрий был на вагоне.

"Ему сказано было, чтобы он не вставал, а лежал, потому что было напряжение еще не снято и его могло еще раз током ударить", — говорит руководитель железнодорожной станции Ирина Кинаш.

Ирина Кинаш

Другой школьник упал у путей. Вызвали полицию, скорую.

"Вытащили его сюда на перрон начали оказывать первую помощь, то второй говорили, что был сильно обожжен", — говорит Ирина.

Позвонили по телефону и родителям. Те были ошеломлены, ведь ребята перед тем сообщили, что идут домой. Дмитрию медики оказали помощь и отпустили домой. Эдуард же в тяжелом состоянии.



В лицее, где учатся ребята, ошеломлены. Говорят, ученики честны, их родители ответственны. Утверждают, школьникам постоянно отмечают опасность на железной дороге.

"Мы живем в деревне, где у нас есть железная дорога, где опасность есть это с начал, с первых классов об этом детям говорится. Мы об этом уже проговорили, не только с детьми, но и с классными руководителями, будем собирать родительское собрание"., – говорит заместитель директора Вербского лицея Людмила Алексеенко.



Нельзя лезть на вагоны и под ними, в который раз подчеркивают железнодорожники. Самое большое желание Дмитрия, чтобы его друг поправился. Медики стабилизируют состояние 14-летнего Эдуарда и готовятся к операции.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОДРОСТОК Вспыхнул! 27 ТЫСЯЧ ВОЛЬТ ПРОШИЛИ ШКОЛЬНИКА! РЕЗОНАНСНЫЙ СЛУЧАЙ

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