В Ровенской области произошло чрезвычайное событие на железной дороге: 14-летний парень в тяжелом состоянии

Подростка спасают после удара электрическим током.
Двух подростков ударило током на Ровенщине. Случилось это, когда школьники залезли на вагон. Яркую вспышку заметили железнодорожники. Когда прибежали на место, один из ребят был еще на вагоне, а второй уже лежал у путей. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.
15-летний Дмитрий показывает испеченную щеку и обгоревшую куртку. Рассказывает, с друзьями пошли на станцию в грузовые вагоны.
"Интересно было, что там сверху, как. Захотели посидеть, посмотреть", — говорит школьник Дмитрий Корнийчук.
Дмитрий и его на год младший друг Эдуард вылезли на вагон. Еще один подросток остался внизу. Вдруг, говорит, произошло что-то непонятное.
"Начинаю чувствовать, что у меня что-то щека жжет и немного такое, как я теряю сознание", — говорит Дмитрий.
Произошла вспышка, которую Дмитрий даже не заметил. Но это увидела руководительница железнодорожной станции из окна своего дома, она живет рядом. Понятно, говорит, что что-то случилось, сразу побежала к железной дороге. Туда же примчался и дежурный по станции. Дмитрий был на вагоне.
"Ему сказано было, чтобы он не вставал, а лежал, потому что было напряжение еще не снято и его могло еще раз током ударить", — говорит руководитель железнодорожной станции Ирина Кинаш.
Другой школьник упал у путей. Вызвали полицию, скорую.
"Вытащили его сюда на перрон начали оказывать первую помощь, то второй говорили, что был сильно обожжен", — говорит Ирина.
Позвонили по телефону и родителям. Те были ошеломлены, ведь ребята перед тем сообщили, что идут домой. Дмитрию медики оказали помощь и отпустили домой. Эдуард же в тяжелом состоянии.
В лицее, где учатся ребята, ошеломлены. Говорят, ученики честны, их родители ответственны. Утверждают, школьникам постоянно отмечают опасность на железной дороге.
"Мы живем в деревне, где у нас есть железная дорога, где опасность есть это с начал, с первых классов об этом детям говорится. Мы об этом уже проговорили, не только с детьми, но и с классными руководителями, будем собирать родительское собрание"., – говорит заместитель директора Вербского лицея Людмила Алексеенко.
Нельзя лезть на вагоны и под ними, в который раз подчеркивают железнодорожники. Самое большое желание Дмитрия, чтобы его друг поправился. Медики стабилизируют состояние 14-летнего Эдуарда и готовятся к операции.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПОДРОСТОК Вспыхнул! 27 ТЫСЯЧ ВОЛЬТ ПРОШИЛИ ШКОЛЬНИКА! РЕЗОНАНСНЫЙ СЛУЧАЙ
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