В Ровенской области разработали план эвакуации людей в случае нападения Беларуси

Не паниковать, но быть готовыми к вероятности открытия второго фронта.

В Ровенской области заговорили об эвакуации населения в случае наступления из Беларуси. План спасения гражданских из двух пограничных районов разрабатывали военные, правоохранители и чиновники. Говорят – это не значит, что угроза вторжения возросла. Однако готовыми быть нужно.

Так, кто первый в списках на эвакуацию, в эфире ТСН рассказала корреспондентка Анна Махно.

Беспомощные и социально незащищенные – их, в случае опасности, будут эвакуировать среди первых. Готов и транспорт для населения приграничных районов.

"Школьные автобусы, говорим о предпринимателях, о перевозчиках", — говорит поселковый председатель Ракитного Григорий Таргонский.

В военной администрации просчитали маршруты, по которым можно будет выехать на собственных автомобилях. План эвакуации двух приграничных районов Ровенской области в военной администрации разрабатывали, опираясь на опыт Запорожья и Черниговской области. Отмечают, что это не означает, что угроза нападения с Беларуси возросла. Но она сохраняется.

"Мы почему-то всегда реагируем после того, как что-то случается. Поэтому в целях и профилактики, и в целях очередного обучения", — объясняет заместитель руководителя Ровенской ОВА Сергей Подолин.

И хотя надеются, что план эвакуации не понадобится, готовят его тщательно. А сил и оружия говорят достаточно, чтобы встретить врага. Пока же люди на Полесье прислушиваются, что слышно из Беларуси. Живут почти привычной жизнью.

Вот 55-летний мужчина Руслан радуется хозяйству и размышляет, что со всем этим делать, если все-таки попрут.

"Забрать с собой или выгнать, чтобы не попало оно никому, если честно, чужим. Понадобится или нет, а план эвакуации должен быть. За детей, за жену есть волнение. Сам бы я никуда не ехал, стоял бы на своей земле", – говорит житель Полесья Руслан Берташ.

И такое мнение, говорит, у всех его знакомых мужчин.

"Люди знают, где можно спрятаться, как давать отпор врагу, не давая ему покоя и возможности свободно вздохнуть. Люди здесь настроены в категоричной форме, это однозначно", — отмечает поселковый председатель Ракитного Григорий Таргонский.

Пока же чиновники и военные на всякий случай призывают иметь тревожные чемоданы. Если потребуется эвакуация – сообщат заранее и официально.

Читайте также: