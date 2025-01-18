В Ровенской области разразился громкий скандал из-за психбольницы: подробности

Жители Ровенской области и персонал жалуются на ненадлежащие меры безопасности в местном лечебном учреждении. Что об этом известно?

На Ровненщине из психбольницы из-за ненадлежащих мер безопасности сбегают больные и ходят по дворам и домам местных. А это пациенты со всей Украины, проходящие принудительное лечение из-за совершенных преступлений. За свою жизнь боятся и медики заведения. Ведь говорят, ни нужной охраны, ни сигнализации здесь нет. Профильные чиновники тем временем говорят - когда реформируют больницу, она станет образцовой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Что говорят работники заведения

Областная психиатрическая больница в селе Орловка на Ривненщине. Весной 2024-го объявляют: по приказу Минздрава ее вносят в перечень спецучреждений, где принудительно будут лечить пациентов по решению суда. Уже в июне ривненские областные депутаты голосуют, чтобы передать имущественный комплекс из областной в государственную собственность, чтобы учреждение вошло в Институт судебной психиатрии Минздрава.

"Типичная психиатрическая больница построена по стандартам. Такая же психиатрическая больница есть в прибалтийских республиках, где мы копируем такой проект. Пациенты такого заведения должны быть под пристальным наблюдением", - говорит руководитель департамента здравоохранения Ривненской области Олег Вивсяник.

Об этом отмечают в министрестве здравоохранения в ответе на запрос ТСН. В областном совете говорят - еще ждут распоряжения Кабмина, чтобы передать заведение в госсобственность. Но как оказалось пациентов на принудительное лечение сюда со всей Украины уже привезли.

"Я работаю в данной больнице, до конца 24 года нам доставили 370 больных. Надлежащих условий труда нет идем на работу с риском для жизни", – говорит анонимно работница больницы.

Женщина утверждает, оказывается давление на работников, чтобы не освещали реальное состояние заведения. Часть коллег вообще уволилась.

Что говорит руководитель заведения

Это искусственное нагнетание ситуации, говорит по телефону руководитель заведения. Утверждает, что все контролируют и в процессе создания надлежащих условий.

"Должна быть сигнализация — ее так же нет, потому что на это нужны большие деньги, финансирование. Когда мы будем в филиале уже института судебной психиатрии, уже будем в подчинении мозга напрямую, то нам обещают, что все это обеспечат, просто что-то затягивается этот процесс. С моей стороны, как руководителя были написаны соответствующие письма", — говорит руководитель КП "Областная психиатрическая больница" Александр Задорожный.

Пациенты бегут из больницы

А пока процесс затягивающегося пациента убегают из больницы. Но действительно ли не так и тяжело сбежать из больницы. Но действительно ли не так и тяжело сбежать из больницы. Идем смотреть и мы. С нами – руководитель профсоюза психушки госпожи Людмила.

"Вот здесь они себе перекуривают и пошли себе лесом на другие села. Сюда могут выйти все находящиеся здесь на лечении осужденные, нет сигнализации ни на окнах, дверей вообще нет межкомнатных в коридоре. Кнопка вызова есть частично только на одном отделении или на двух полиции", – говорит она.

Психиатрическая больница

Пациенты рассказывают, как здесь очутились. Говорят, сами они не убегали, а вот другие пациенты – да. В частности, из окон второго этажа.

"Несет ответственность как руководитель коммунального учреждения, так и непосредственно уполномоченное отраслевое управление", — говорит руководитель управления совместной собственности Ровенского облсовета Олег Стратюк.

Но возникает вопрос не только относительно больных, которых привезли сюда на принудительное лечение, но и бывших пациентов психбольницы, которым там давали терапию.

"Создали внутренний приказ. Звонили лично родственникам и больным нашим - выписали", — говорит анонимно работница заведения.

Галина рассказывает о своих двух взрослых сыновьях с психическими расстройствами. В острых состояниях нужно вызвать экстрёнку, в других – брать направление у семейного врача, говорят в профильном департаменте. И отрицают слова госпожи Галины. Утверждают – места есть.

Следовательно, утверждают, такое реформирование будет продолжаться, несмотря на слова местных, родственников бывших пациентов и медперсонала больницы, который из-за ненадлежащих условий боится работать в заведении. В то же время профсоюз с родственниками бывших пациентов подали в суд, чтобы отменить решение о передаче психушке государству

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