В Ровенской области селяне задержали списанный вертолет, что незаконно кропил поля

Пилот до их приезда убежал, вертолет копы взяли под охрану.
Селянин с женой задержали вертолет, что незаконно кропил поля на Ровенщине.
Об этом сообщает журналистка ТСН.
Вертолет арендаторов возле села замечали несколько дней подряд, однако поймать не могли. Когда увидели снова — взялись преследовать. Сначала полями машиной, а когда вертолет сел заправляться, даже бежали к нему, чтобы помешать взлету.
Супругам это удалось и они вызвали полицию. И хотя пилот до их приезда убежал, вертолет копы взяли под охрану.
Выяснилось, им запрещено летать уже не один десяток лет. В полиции расследуют загрязнение земель и решают вопрос о привлечении к ответственности за эксплуатацию вертолета.
«Вертолет не зарегистрирован и уже около 30 лет снят с учета, поэтому полеты на нем запрещены», — сообщили в местной полиции.