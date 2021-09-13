В Ровенской области селяне задержали списанный вертолет, что незаконно кропил поля

Пилот до их приезда убежал, вертолет копы взяли под охрану.

Селянин с женой задержали вертолет, что незаконно кропил поля на Ровенщине.

Об этом сообщает журналистка ТСН.

Вертолет арендаторов возле села замечали несколько дней подряд, однако поймать не могли. Когда увидели снова — взялись преследовать. Сначала полями машиной, а когда вертолет сел заправляться, даже бежали к нему, чтобы помешать взлету.

Супругам это удалось и они вызвали полицию. И хотя пилот до их приезда убежал, вертолет копы взяли под охрану.

Выяснилось, им запрещено летать уже не один десяток лет. В полиции расследуют загрязнение земель и решают вопрос о привлечении к ответственности за эксплуатацию вертолета.

«Вертолет не зарегистрирован и уже около 30 лет снят с учета, поэтому полеты на нем запрещены», — сообщили в местной полиции.

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