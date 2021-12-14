В Ровенской области снег ломал деревья и "пленил" в сугробах скорые и автобусы

В Ровенской области снег ломал деревья и "пленил" в сугробах скорые и автобусы

Пришлось спасать авто из-под веток

Более двухсот населенных пунктов сейчас обесточены из-за непогоды. Больше всего на Львовщине, где два дня подряд не утихали снегопады, дороги не успевали расчищать, а накануне вечером дороги укрыли гололедицу.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На трассе Киев-Чоп вблизи поселка Ожидов образовалась десяти километровая пробка — там в снегу забуксовали тяжеловозы, а у меньших автомобилей не было шансов объехать. Несколько часов пришлось ждать, чтобы движение было восстановлено полноценно.

На Ровенщине вязли скорые, автобусы и грузовики, повалило десятки деревьев. Дорожники и спасатели работают в усиленном режиме.

Сейчас на трассе Киев-Чоп никаких задержек нет, но расслабляться не стоит. Ведь за день снег подтаял, а на ночь прогнозируют морозы и соответственно хорошую гололедицу.

Но нынешние сутки и так оказались нелегкими для дорожников и спасателей. Снежило так, что света белого видно не было. Грузовики не могли подниматься на подъемы, вязли. В снежные ловушки попадали скорые, а деревья под нашествием снега падали на машины и дороги.

Во Львовской и Ровенской областях снегопады обесточили села и усложнили трафик | Новости Украины

«Из снежных заносов спасатели с помощью тяжелой инженерной техники карету скорой помощи, которая перевозила тяжелобольного мужчину, школьный автобус и 13 грузовых автомобилей. Отдельно бойцы выезжали на расчистку деревьев, которые падали на автомобили и заблокировали движение», — говорят спасатели.

До одного из пациентов в деревню из-за сугроба не смогла добраться скорая. Потому фельдшер пешком шел полтора километра и все же оказал помощь больному.

Спасатели, полиция и дорожники призывают водителей быть осторожными, особенно на трассах.