В Ровенской области спасенной выдре по прозвищу Пушик ищут новую семью: подробности

Спасшая выдру семья пытается создать для животного максимальный комфорт, однако понимает, что хищнику не стоит жить в домашних условиях.

Самцу выдры по кличке Пушик, которого летом спасла от гибели и приютила семья из Ровенщины, ищут комфортный дом.

Люди учили Пушика есть, ловить рыбу и радовались его своенравному характеру, однако самец подрос и хозяева понимают, что инстинкты хищника вот-вот начнут брать верх, говорится в сюжете ТСН 19:30.

Одинокую крохотную выдру, едва ползавшую и неистово кричащую, Юрий Никончук увидел вблизи водоема возле леса летом. Сначала не трогал, думал, что рядом ее родители. "Она там была два дня, пищала... Я ездил к ней, а потом не выдержал и унес", — вспоминает мужчина.

По его словам, зверюшка не умела даже есть. Впрочем, в семье животное выходили, а потом попытались научить самостоятельно добывать себе пищу, однако поняли, что в природе Пушику не выжить, и оставили его у себя.

В семье пытаются создать самые комфортные условия для любимца, чтобы и накупался, и наигрался, и питался правильно. Однако, хоть к нему и прикипели, понимают, что ему было бы лучше жить с сородичами и у большого водоема.

Поэтому сейчас ищут для него дом, где зверю было бы хорошо. "Начался шквал звонков, но люди не понимают, как содержать это животное. Они хотят его в квартиру", — рассказывает зоозащитница Иннеса Шишкина.

Выдра – это хищник и лучше бы ему было в условиях, приближенных к природе, например в зоопарке, говорят специалисты.

"Ему смогут обеспечить профессиональный уход, условия и будущее в смысле размножения. Потому что если это мальчик, ему найдут девочку, и он сможет жить полноценной жизнью", — указывает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Безопасные и комфортные условия для Пушика хотят и его спасители. Говорят, готовы рассмотреть варианты, где выдра могла бы жить вместе с родственниками. Сами же обещают ездить к хищнику в гости. Подробнее смотрите в сюжете ТСН:

Спасение выдры: хозяева хищника из Ровенской области ищут ему новый дом

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