В Ровенской области учитель во время урока избил ученика: родители ребенка сделали неожиданное заявление

В Ровенской области учитель на уроке напал на своего ученика, однако родители говорят, что простили педагога.

На Ровенщине учитель избил ученика на глазах у одноклассников. Как педагог бьет восьмиклассника, который сидит за партой, сняли на видео другие школьники. Эти кадры мгновенно разлетелись по сети. Их увидели и в департаменте образования, военной администрации и полиции.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Что известно об избиении школьника

Одноклассники сняли на видео, как учитель избивает ученика. Кадры попали в сеть и сразу вызвали скандал. Их увидели и в полиции, и военной администрации, и в департаменте образования.

На кадрах видно, что школьник сидел за партой, учитель стоял возле него и наносил удары. Произошло все в кабинете физики в лицее села Мульчицы.

В Ровенской области учитель избил ученика

Сейчас в учебном заведении учеников нет. Перешли на дистанционное обучение, рассказывает директор, потому что дети поболели простудой. Кадры, говорит, сама увидела в сети. Была поражена поведением учителя.

"На него никаких жалоб не поступало, находил он общий язык с детьми", — говорит директор лицея Нина Хандучка.

Что говорят в лицее об инциденте

Оказалось, на видео 48-летний учитель физики. В школе проработал более 20 лет. Видео сняли на уроке именно в канун дистанционки. Мол, дети нарушали поведение. Среди них и этот восьмиклассник.

"Да, нарушает дисциплину, иногда бывает, как и все остальные дети, но в целом хороший ребенок, просто иногда бывают сложности", — объясняет директор лицея.

Почему педагог поднял руку на своего ученика – он не отвечает на звонок. В лицее говорят, педагог о содеянном сожалеет.

"Сразу он понял, что поступил неправильно и объясняет, признает свою вину", — говорит руководитель управления образования Варашского горсовета Елена Корень.

Мать ученика рассказала о скандале

В то же время мать парня по телефону ТСН говорит, о случившемся тоже узнала, когда уже разразился скандал. Сын ничего дома не рассказывал. Уверяет, травм парень не получил. И, мол, с учителем поладили.

"Это видео мне очень больно его смотреть, мне жаль своего ребенка. Но при всех ситуациях, когда мы разобрались, что на том уроке было, ученики были непослушны. Я ни в коем случае не защищаю поступок учителя, но мы прощаем", — говорит Людмила.



В селе же о случившемся в школе говорят неохотно. Кто-то защищает педагога, а кто-то — школьника.

Как накажут учителя

И хотя учитель до сих пор замечаний к работе не имел и в управлении образования была создана комиссия, которая проводит служебное расследование. Педагогу грозит выговор и увольнение.

Принялись за расследование и в полиции.

"На указанный факт в полиции сразу зарегистрировали. Полицейские инициировали проведение проверки в лицее", — говорит представитель Нацполиции ровенщины Мария Юстицкая.



И хотя родители восьмиклассника писать заявление отказались и к учителю претензий не имеют, но в полиции открыли производство по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает штраф от 17 тысяч гривен до 5 лет ограничения свободы.

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