В Ровенской области водитель сбил коляску с младенцем на переходе: в каком состоянии мать и ребенок

В Ровенской области водитель сбил коляску с младенцем на переходе: в каком состоянии мать и ребенок

За невнимательность на дороге, которая едва не привела к трагедии, водителю грозит ограничение свободы до трех лет.

В городе Дубно Ровенской области водитель сбил 10-месячного мальчика, которого мама везла по пешеходному переходу. В результате удара коляска с малышом отлетела на несколько метров и перевернулась. Ребенка с травмой головы забрала "скорая".

Об этом говорится 19 октября в сюжете ТСН.19:30.

Как все произошло — зафиксировал регистратор машины, ехавшей позади. На кадрах видно, как мама с ребенком в коляске идет нерегулируемым пешеходным переходом. И прямо на них едет легковой автомобиль, который резко начинает тормозить и выворачивает руль. Однако столкновения не удалось избежать и авто сбило коляску, которая отлетела на несколько метров. Скорее всего, малыша спасло то, что он был пристегнут к коляске.

"Ребенка привезли в приемное отделение больницы в состоянии средней тяжести. Мальчик получил ушибы мягких тканей головы, туловища, закрытую черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Ребенок будет находиться под наблюдением врачей", — рассказал травматолог Дубенской больницы Олег Рудык.

24-летняя мама мальчика не пострадала, но очень испугалась за маленького сына. Говорить с журналистами женщина отказалась.

Новости Украины: водитель сбил 10-месячного мальчика, которого мама везла по переходу

Водителем авто, который сбил коляску с малышом, оказался 65-летний мужчина. После наезда на коляску он сразу остановился. По результатам освидетельствования, мужчина был трезв. Почему наехал на коляску с ребенком, точно объяснить правоохранителям так и не смог. Говорит, что задумался о чем-то за рулем и поздно заметил людей на переходе.

Свою вину мужчина признает полностью. Следователи уже открыли производство. За невнимательность на дороге, которая едва не привела к трагедии, ему грозит ограничение свободы до трех лет.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку