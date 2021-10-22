В Ровенской области возле нескольких сел горит сухостой: есть ли угроза для жителей

Наиболее вероятной причиной возгораний называют поджог.
Масштабные пожары бушуют на Ровенщине. Там горит сухостой сразу возле нескольких сел. Огненное зарево, говорят местные, виднеется за километры.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Более полсотни спасателей и лесников ночью пытались обуздать пламя. Местные тракторами рыли рвы, чтобы огонь не распространялся на леса и дома крестьян.
Впрочем, говорят, огонь очень близко подбирается к сел. Спасатели же уверяют, ситуация контролируется. И распространения пожара на жилой сектор, леса и в сторону белорусской границы сейчас нет.
Наиболее вероятной причиной возгораний называют поджог.