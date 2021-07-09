В Ровенской области врачам пришлось спасать женщину после укуса гадюки

Ее атаковала змея во время сбора ягод в лесу.

С распухшей ногой, страшным головной болью и тошнотой госпитализировали жительницу села Грабунь, на Ровенщине. Женщину укусила гадюка в лесу, селянка в тот момент собирала ягоды.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Пресмыкающегося не видела, но поняла, что ее атаковала змея, когда вдруг запекла нога. Женщина сразу обратилась к медикам. Ее забрали в больницу, но состояние уже было средней тяжести. Сейчас пациентке лучше, она оправляется от пережитого.

«Укусил меня. Повернула голову, думала, это муравьи. Я посмотрела, она уже поползла, я так поняла, что уже гадюка», — говорит пострадавшая Галина Кузьмич.

Врачи же говорят как нужно действовать в таких ситуациях.

«После укуса змеи с раной не нужно предпринимать никаких действий: ни разрезать, ни прижигать, ни отсасывать и вообще ее трогать не рекомендуется, если есть аптечка, можно приложить антисептические растворы», — убеждает заведующий хирургическим отделением Рокитновской больницы Александр Апенников.

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