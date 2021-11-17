В Ровненской области супруги сбили сразу две встречные машины вблизи перехода

Водители уверяют, что не видели пару

Сразу два сбитых пешехода в Ровенской области. Там двигавшиеся навстречу друг другу легковушки врезались в мужчину и женщину, переходившую дорогу. От полученных травм люди скончались на месте.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Произошло это в селе Тихое на трассе Городище-Ровно-Староконстантинов: супруги пересекали дорогу возле нерегулируемого пешеходного перехода. Там как раз встречными полосами ехали легковушки, водители не притормозили, от удара супруги погибли на месте.

«Следователь установил, что мужчина с женщиной переходили проезжую часть у нерегулируемого пешеходного перехода. В этот момент водитель «Рено» совершил наезд на женщину. Также в это время ехал встречный автомобиль «Шевроле», наехавший на женщину. После чего совершил наезд на мужчину», — отмечает спикер местной полиции Юлия Мозоль.

Полиции водители объяснили, увидели людей поздно и уже не успели объехать. Предварительно известно, за рулем оба были трезвые. Следователи открыли производство. Водителям грозит 10 лет за решеткой.

Новости Ровенской области: два авто сбили насмерть мужчину и женщину, которые переходили дорогу

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