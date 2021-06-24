В Ровно блогер обнажилась в троллейбусе на глазах у пассажиров: кондуктор вызвала полицию

В Ровно блогер обнажилась в троллейбусе на глазах у пассажиров: кондуктор вызвала полицию

Кондуктор сделала девушке замечание, однако та на него никак не отреагировала.

В Ровно инста-блогер Катя Майами разделась в троллейбусе. На перформанс бурно отреагировали пользователи сети, а также кондуктор общественного транспорта.

Скандальное видео 24-летняя блогер опубликовала на своей странице в социальной сети.

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На ролике видно, как девушка вместе со своим оператором едет в троллейбусе. Примечательно, что кроме нее в транспорте есть и другие пассажиры. В какой-то момент оператор, которая снимала ролик, спросила у нее: "Слабо в траллике раздеться?". После чего девушка сняла с себя одежду и осталась в одном купальнике.

Дефиле прервала кондуктор, которая потребовала, чтобы девушка надела маску, поскольку в общественном транспорте она ехала без средств индивидуальной защиты.

Пользователи соцсети неоднозначно отнеслись к перфомансу блогера. Одни говорят, что видео получилось очень забавным, другие о нем отзываются весьма критично.

Это чистое неуважение.

Бред. Уже не знают, что придумать.

Очень жаль, что у нас сейчас такая молодежь.

ТСН.ua девушка рассказала, что съемка оказалась спонтанной, как, собственно, и выбор самой локации. При этом в ролике была цель — "взбудоражить" общество.

"Мы в этот день принимали участие в съемках проморолика, поэтому были в купальниках. Приняли спонтанное решение снять вирусное видео с раздеванием в троллейбусе. Ожидали на этот перфоманс бурную реакцию бабушек. Но здесь налетела кондуктор, поэтому мы так и не дождались реакции бабуль", — рассказала нам блогер Катя Майами.

Уже после "дефиле" кондуктор вызвала полицию, говорит Катя. Впрочем, правоохранителей девушки так и не дождались. Отсутствие маски она объясняет "нарушением собственных прав".

"В конце кондуктор вызвала полицию и мы покинули троллейбус, чтобы не воровать время сотрудников полиции. Маску не ношу, потому что это нарушает права и свободы", — добавила блогер.

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