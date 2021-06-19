В Ровно более 100 тысяч человек могут оказаться без питьевой воды из-за пестицидов, которыми обрабатывают поля

Показатели воды пока в норме, говорят в водоканале. Но подтверждают — волноваться действительно стоит.

Более 100 тысяч человек могут оказаться без питьевой воды в Ровно. А все потому, что в охранной зоне возле скважин распахали сенокосы и обрабатывают их пестицидами. Местные опасаются, что химикаты через почву просачиваются все ближе к слою, откуда берут воду для половины Ровно. Это подтверждают и в водоканале.

Об этом говорится 19 июня в сюжете ТСН.19:30.

"На этом участке есть несколько десятков скважин, которые качают с глубины 150 метров воду из артезианского озера. В это озеро попадают химикаты", — рассказывает житель Валерий Четверков. Раньше, говорят местные, здесь были сенокосы. Сейчас же — поля, которые обрабатывают пестицидами, а поскольку здесь песчаные грунты, оно просачивается.

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"Над водоемом, где берется вода для тысяч людей, которые пьют ее, удобрять, разорять, вот это такое делать хамство", — говорит местный житель Василий Степанчук.

Показатели воды пока в норме, говорят в водоканале. Но подтверждают — волноваться действительно стоит.

"Конечно, есть опасность. Рано или поздно эти пестициды могут попасть и в водоносный слой, из которого мы отбираем воду", — объясняет главный инженер Рівневодоканалу Андрей Грухаль.

А это чревато тем, что сотня тысяч людей окажется без питьевой воды. Чтобы дать ее, придется использовать другие скважины. И это приведет к перебоям с водой уже для всего города.

В рамках первого и второго пояса санитарной охраны скважин запрещено применять ядохимикаты, а пестициды — это ядохимикаты. А территория со скважинами в этом втором поясе и находится. Чтобы узнать кто позволил обрабатывать здесь поля, корреспондент ТСН пошла к руководству ОТГ. Здесь говорят, что земля — пайщиков, которые отдали ее в аренду.

Если можно было бы зафиксировать нарушение — наказать недобросовестных могла бы Госпотребслужба. Но доказательств у ОТГ нет. Корреспондентку ТСН направили в предприятие, которое якобы управляет полями над скважинами. Но там утверждают, что их земли не во втором, а в третьем поясе. Но даже их — не окропляют.

Ситуация патовая, говорят юристы. "За эти действия предусмотрена и гражданско-правовая ответственность, и административная, и уголовная, но если дело доходит до того, чтобы найти виновника и каким-то образом привлечь к ответственности, то такой службы у нас по факту нет", — объясняет юрист Юрий Клекотка.

Люди же опасаются, что пока чиновники разбираются чья это проблема, время идет. По словам местных, региону грозит экологическая катастрофа. Здесь растут краснокнижные анемоны, растения, черные аисты, маленькие серые цапли

Единственное что могут посоветовать местным юристы — позаботиться об этих землях самим. Поэтому люди уже готовят заявления в ОТГ, прокуратуры и СБУ.

Новости Украины: жители Ровно могут остаться без воды из-за химикатов, которыми обрабатываются поля

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