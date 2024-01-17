В Ровно бывший мужчина преследует и бьет женщину: обидчик во всем обвиняет жертву (фото, видео)

Муж признал, что он действительно избивал свою бывшую жену.

В Ровно 53-летняя женщина страдает из-за насилия со стороны бывшего мужа. Она говорит, что по факту домашнего насилия следователи открыли три производства, а суд даже объявил мужчине предписание, которое запрещает к ней приближаться, однако обидчика это не останавливает.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Бывший мужчина жестоко избивает и преследует женщину

Жительница Ровно говорит, что решилась рассказать свою историю, потому что уже не знает, где искать защиты.

"Он угрожает облить меня кислотой, или убить. Это реально, я не живу - я существую", - говорит она.

В браке были 20 лет. Говорит - и раньше бил, но не разводилась, мол, чтобы сын рос с отцом. Наконец решилась уйти от него, но муж просился обратно. И впоследствии домашнее насилие продолжилось.

Полицию неоднократно вызывали и соседи, а бывало, что и сами бросались защищать женщину.

"Ты приходишь, разнимаешь, даешь ему отпор. И он не останавливается, он проходит 5 метров, возвращается и начинает снова нарываться", - говорит сосед Олег Блощук.

Олег Блощук.

Обидчика суд наказывает штрафом, условным лишением свободы или общественными работами. Женщина даже получила судебное предписание, что бывший мужчина не имеет права приближаться к ней более 50 метров и быть по адресу ее проживания. Но накануне он напал на нее в подвале.

Что говорят в полиции

В полиции говорят: по вызовам приезжали множество раз. Но признаются - по закону изолировать мужчину от женщины пока не могут.

"Мы не имеем права упрятать обидчика по факту совершения домашнего насилия в тюрьму или там ограничить его свободу. Максимум, что мы можем сделать - задержать его сроком до 3 часов", - говорит руководитель сектор противодействия домашнему насилию Павел Довжук.

Отдел полиции

Также полиция может выписать предписание на 10 дней с приближающимся запретом. Если мужчина нарушает – общественные работы или штраф. Уголовная ответственность наступает только когда вину обидчика докажут в суде.

"По заявлению ривнянки было открыто 3 уголовных производства", — говорят в полиции.

Они за нарушение судебного предписания и нанесение легких телесных повреждений. За это предусмотрено только 2 года ограничения свободы. Однако пока продолжается следствие или судебный процесс – закон не предусматривает принудительную изоляцию тирана.

Штрафы против обидчиков неэффективны

Украинское законодательство должно содержать более жесткую ответственность за домашнее насилие, уверенные в общественной правозащитной организации. Ибо штрафы неэффективны.

Над этим уже трудятся правозащитные группы. Однако когда и изменят ли ответственность за такие преступления — жительница Ровно боится не дождаться.

Что говорит обидчик

С ее бывшим мужем ТСН удалось пообщаться. Что бил жену – даже не возражает, но свои действия оправдывает.

"Помоги мне, протяни руку, чтобы я этого не делал! А если ты провоцируешь на это, побуждаешь на это, то оно это и делается. Смотрите, я ее уже не преследую. Я хотел вернуть жену и хочу вернуть жену, а не преследую. С моей стороны ничего ей не угрожает, это 100%", — говорит бывший потерпевшей Владимир.

Одно из производств в отношении него уже направлено в суд.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Не спасает даже полиция! Женщина не может укрыться от своего агрессивного бывшего супруга

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