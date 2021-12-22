В Ровно до черепно-мозговой травмы избили прибывшего на вызов фельдшера скорой

Мужчина приехал, чтобы оказать помощь посетителю, которому стало плохо, однако сейчас сам находится на лечении.

В Ровно фельдшера скорой Игоря Мосийчука избили до черепно-мозговой травмы в одном из кафе, в которое мужчина прибыл для оказания медицинской помощи посетителю.

Об этом 21 декабря говорится в сюжете ТСН. 19:30.

"Очень плохо было ему (посетителю. — Ред.), он едва встал. Мы его подняли потихоньку, начали выводить", — вспоминает пострадавший и добавляет, что в этот момент другой клиент заведения внезапно возмутился и начал приставать к бригаде: сперва ругательством, а впоследствии и кулаками.

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"К врачу нашему начал с матами. Я ему сказал, чтобы закрыл рот, — продолжает Игорь. — Я его остановил и получилось, будто немного оттолкнул, а он сразу налетел на меня с кулаками".

Коллега фельдшера Ирина Полюхович рассказывает, что потерпевший упал на землю, а нападающий вырвал из его рук ящик с медикаментами. И пока медики вызывали полицию и скорую для Игоря, дебошир решил убежать. Его задержали прохожие вместе с врачом.

В настоящее время потерпевший находится на больничном с расшатанными от удара зубами и черепно-мозговой травмой, а против нападавшего возбуждено уголовное производство по факту хулиганства.

Подозреваемый, однако, себя агрессором не считает и уверяет, что во всем виноват фельдшер: "Он дал мне по бороде, я упал, поднялся и ответил, дал сдачу".

В Ровно избили фельдшера скорой, приехавшего на вызов | Новости Украины

Медики же такими заявлениями возмущены. Говорят, что на вызовы выезжают не биться, а оказывать помощь. Но все чаще сами становятся жертвами. Так, только за последний год в Украине произошло около сотни подобных случаев.

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"На их голову льются слова нецензурной брани, угрозы физической расправой, или даже физическая расправа. Должна быть ответственность. Однозначно уголовная", — утверждает старший врач Центра экстренной медпомощи Ровенщины Любовь Волынец.

В настоящее время члены комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации зарегистрировали законопроект по защите врачей экстренной медпомощи, который предусматривает до шести месяцев ареста или до трех лет ограничения свободы за угрозы или препятствия, до пяти лет за решеткой за побои легкой или средней тяжести, а также до 12 лет тюрьмы за тяжелые травмы.

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Член комитета Сергей Кузьминых надеется, что законопроект будет принят уже в следующем году.

А пока, если вину Виктора докажут, то максимальное угрожающее ему наказание будет достигать до пяти лет ограничения свободы или 8,5 тысячи гривен штрафа. Тем временем потерпевший фельдшер будет лечиться по меньшей мере две недели.

"Пусть хоть за зубы заплатит. Сейчас зубы дороги на наши зарплаты", – говорит Игорь Мосийчук. А посетитель к которому вызвали скорую, во время нападения на медиков от помощи отказался и на такси уехал домой.

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