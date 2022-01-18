В Ровно, где водитель на переходе насмерть сбил женщину, оба двигались на зеленый: как это могло произойти

В Ровно, где водитель на переходе насмерть сбил женщину, оба двигались на зеленый: как это могло произойти

Аварию зафиксировали из встречной машины.

В Ровно водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину. От тяжелых травм потерпевшая скончалась на месте. Свидетели говорят, женщина шла на зеленый. Что ехал на разрешающий сигнал светофора – свидетельствует и задержанный водитель.

О том, что же произошло на самом деле – 17 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Аварию зафиксировали из встречной машины. На видео можно увидеть, что когда на светофоре для водителей включается зеленый, пешеходы еще переходят дорогу. Когда люди оказываются почти посредине – одну из женщин и сбивает внедорожник.

Обычно светофоры о переключении на красный предупреждают миганием или таймером. Но в светофорной службе города уверяют — устройство, возле которого произошла авария, работает исправно.

"Все светофорные объекты, которые находятся в городе Ровно соответствуют нормам ГСТУ", — уверяет руководитель светофорной службы КП "Міськсвітло" Оксана Пыжик, но признает, что в указанном светофоре мигающий зеленый сигнал отсутствует, а значит нормам он все же не соответствует.

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Но соответствовал в 1984 году, когда был установлен, говорят специалисты. В Ровно светофоров, которым несколько десятков лет – более полусотни. Заменить все сразу для города сложно, ведь цена за один составляет около 2 миллионов гривен.

"Это 60 миллионов гривен. Это почти треть бюджета развития. Понятно, что одномоментно все светофоры заменены не будут, но без сомнения — это приоритет", — отмечает руководитель Ровенского управления транспорта и связи Иван Фурлет.

ДТП в Ровно: водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину

Пока пешеходам и водителям советуют быть бдительными и ориентироваться на транспортные светофоры.

В свою очередь следователи обещают учесть и работу светофора, и то, что пешеходы в темной одежде почти невидимы в темноте для водителей. А вот можно ли было избежать ДТП – устанавливают следователи.

Предварительно, водитель был трезв. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой.

А пока следователи выясняют все обстоятельства — в светофорной службе обещают купить оборудование, чтобы этот светофор для пешеходов все-таки замигал. Стоить это будет примерно 250 тысяч гривен.

Напомним:

В Хмельницком на улице Пилотской работник таможни насмерть сбил 90-летнюю женщину, переходившую дорогу за пределами пешеходного перехода.

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