В Ровно мужчина выпрыгнул с окна 7 этажа на машину скорой, которая приехала к избитой ним сестры

Водителю же скорой повезло травма не получить.

В Ровно мужчина выпал из 7 этажа на скорую, которая приехала к 25-летней девушке, которую избил ее старший брат. А пока медики оказывали ей помощь, мужчина заперся в квартире, не открывал ни родственникам, ни полиции, а затем люди услышали громкий удар.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

На месте трагедии окровавленная скорая, а из окна очевидцы снимают мужчину на асфальте. Вокруг медики, полиция, спасатели. Выпал человек сначала на навес, а потом упал на скорую и ее водителя. Это видели десятки свидетелей. «Во дворе было много детей, также было очень неприятно, ведь я представляю, что люди, которые не видят никогда такого и такое увидеть...», — говорит фельдшер Центра экстренной медпомощи Ровенской Виктория Евчук.

А началось все с вызова соседями экстренных служб в одну из квартир. «Звонила взволнованная женщина, которая очень сильно паниковала, просила как можно скорее приехать», — рассказывают в «скорой».

Сообщили, в квартире 30-летний мужчина сильно бьет свою на 5 лет младшую сестру. «Мужчина закрылся в квартире и было слышно, что он бьет свою сестру», — рассказывает пресс-секретарь нацполиции Ровенской Мария Юстицкая.

На место прибыли экстренные службы, а также мать закрытых в квартире Александра и Марьяны. Наконец девушка сумела сама открыть дверь. Пока потерпевшую заводили к соседке, ее старший брат снова замкнулся изнутри. А потом люди услышали мощный звук. «Думала кто гранату бросил, страшный такой был взрыв. Смотрю, лежит уже на асфальте», — вспоминает очевидица Анна.

Новости Украины: в Ровно мужчина избил сестру, а потом выбросился с седьмого этажа

Фельдшер, что оказывала помощь Марьяне, бросилась спасать его жизнь. Вслед приехала еще одна скорая. Однако травмы, которые он получил, оказались фатальными. Его же сестру госпитализировали с побоями в больницу. «Имеет закрытую черепно-мозговую травму, ушиб, забои мягких тканей лица, верхних и нижних конечностей и грудной клетки», — констатирует врач-травматолог Ровенской городской больницы Николай Чафонов.

Водителю же скорой повезло травмы не получить. Он даже сначала бросился помогать фельдшеру спасать жизни Александру. «Был в начале шокирован, потому что не каждый день падают с 7 этажа практически на голову люди», — говорит мужчина.

Что стало причиной конфликта между братом и сестрой, был ли он в состоянии опьянения и почему выпал из окна — выясняют в полиции. Но пока открыли производство с пометкой «самоубийство».

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку