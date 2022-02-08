Когда пенсионера могут оставить без выплат: рассказали в Пенсионном фонде / pixabay.com

В Ровно обманули пожилую женщину на 140 тысяч грн по банальной схеме

В Ровно обманули пожилую женщину на 140 тысяч грн по банальной схеме

Злоумышленников быстро задержала полиция.

Двух злоумышленников, которые обманули 87-летнюю женщину более чем на 140 тысяч гривен, задержали в Ровно.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 8 февраля.

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"Ваша невестка попала в аварию, у нее сложные переломы ног и нужны срочно деньги на операцию", — такое в трубке от неизвестного услышала пенсионерка.

Вскоре мужчина, который представился копом, пришел к женщине и забрал сбережения — 30 тысяч гривен и 4 тысячи долларов — якобы на лечение. Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

Псевдоправоохранителя с сообщником задержали, когда те хотели уехать из города. У них нашли деньги потерпевшей. Подозреваемые — под стражей. Им грозит до 6 лет тюрьмы.

Двоих злоумышленников, которые обманули женщину более чем на 140 тысяч гривен, задержали в Ровно | Новости Украины

Напомним, в Первомайске 18-летний злоумышленник похитил женскую сумку, в которой находились мобильный телефон, документы и записи с ПИН-кодом к банковской карте и кодом к интернет-банку, чем он и воспользовался.

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