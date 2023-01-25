В Ровно открыли первый в Украине Центр спинальной травмы: пациентов на колясках учат управлять своим телом

Бойцы, которые получили травмы позвоночника и спинного мозга, реабилитируют по европейской модели лечения в первом в Украине Центр спинальной травмы на Ровенщине. С ними работают над физическими возможностями, готовят к жизни психологически и даже учат, как вести себя родным. Сейчас там совместно работают наши медики вместе с зарубежными, говорится в ТСН.

32-летний Константин еще три месяца назад мог только лежать. "На тот момент я только лежал и меня даже мыли", — вспоминает мужчина.

Он защищал Украину от оккупантов от 2019 года, но получил ранение уже в Великой войне под Бахмутом. "Пулемет на пулемет, я не рассчитал, что у них 2 пулеметчика и когда менял позицию, получил пулю, шквал пуль", — вспоминает военный.

У бойца спинальная травма и парализовало ноги, так что в центре ему помогают над укреплением мышц. "У нас это мышцы рук, они вынуждены управлять всем другим телом", — рассказывает реабилиатолог.

Спинальная – это травма позвоночника и повреждение спинного мозга, поэтому влияет на все системы организма. Лечение и реабилитация продолжительна, говорят медики. Дееспособность пациента зависит от тяжести травмы… Самое первое и важное в реабилитации то, что для здоровых людей кажется простым — обслуживание себя. "Это чистить зубы, умываться, доехать до туалета, провести гигиенические процедуры, одеться, поесть", — говорит физический терапевт Руслана Кухаревич.

Пациентов со спинальными травмами прибавляет войне. Следовательно, на Ровенщине на базе госпиталя создают профильный центр при поддержке Всемирной организации здравоохранения. "Это первый и крупнейший центр, полностью финансируемый за счет программы медицинских гарантий, то есть за средства государственного бюджета", — говорят в Минздраве.

“Вводим именно европейскую модель лечения, будем принимать пациентов со всей Украины. Это будут пациенты не только военные, это будут и гражданские пациенты”, – объясняет директор заведения.

Здесь к лечению и реабилитации подходят комплексно и командой от врачей к младшему медперсоналу: в частности, лечат медикаментозно, адаптируют человека к новым условиям, которые диктует организм, занимаются психоэмоциональным состоянием. Для комфортной жизни особое внимание обращают и на потерю контроля за природными потребностями человека: учат так называемому менеджменту мочевого пузыря и кишечника. "Учимся управлять, что мочевым, что актом дефекации, отрабатываем график и тогда пациенты ходят в туалет и не пользуются памперсами", — объясняет эрготерапевт Юлия Терешкович.

К обсуждению состояния больного привлекают и самого пациента, чтобы ориентироваться в дальнейшей реабилитации. Учат и родных, как себя вести с человеком, получившим инвалидность. Кроме того, советуют, как в дальнейшем приспособить собственное жилье.

Зарубежным практикам на месте учат медики, в частности, из Англии, Канады, Италии, Швеции, Австралии. Физиотерапевт Нина из Норвегии ошеломлена, как быстро украинские врачи схватывают информацию. Говорит, кое-чему и сама учится. “Персонал очень открыт, демонстрирует очень высокую готовность к обучению и очень часто уже следующего для нас уже видим, что они внедряют в своей практике какие-то навыки, которые мы отработали накануне. Хотят как можно больше овладеть новейшими методами”, — убеждает медик.

“В чем-то и они перенимают опыт, потому что это война и даже другие психологические моменты травмирования пациентов. Подходы к реабилитации несколько иные”, – говорят работники центра.

Сейчас заведение рассчитано на 100 мест, но вскоре, говорят в Минздраве, похожие будут открывать и в других областях Украины.

О действенности методики свидетельствует успех Кости, он пока и с помощью, но впервые с пола поднялся в кресло. Медики зная его настойчивость уверены, скоро это будет делать сам. Константин же хочет сказать тем, кто имеет схожие травмы и может отчаиваться – впереди другая, но тоже счастливая жизнь. "Если бы трудно не было, вы знайте, что впереди есть свет, сто пудов будет свет", — убеждает военный.

Научиться двигаться снова: в Ровенской области создают центр травм позвоночника

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