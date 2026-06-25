В Ровно пара занялась сексом на детской площадке: всё закончилось неожиданно

В Ровно пара занялась сексом на детской площадке / © pixabay.com

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В Ровно мужчину оштрафовали на 51 гривну за секс на детской площадке.

Об этом говорится в постановлении Ровенского городского суда Ровенской области.

Как указано в протоколе об административном правонарушении, инцидент произошел 8 мая 2026 года в городе Ровно. Около 19:15 вечера на улице Басивкутской, 168, гражданин, находясь на территории местной детской площадки, «открыто совершал действия непристойного и интимного характера».

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Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Патрульные зафиксировали, что мужчина занимался сексом со своей партнершей. Правоохранители расценили такие действия как «серьезное пренебрежение моральными нормами общества, нарушающее покой граждан». В отношении мужчины возбудили административное дело по статье 173 КоАП (мелкое хулиганство)».

Несмотря на то, что мужчине было надлежащим образом и своевременно сообщено о дате, месте и точном времени рассмотрения его дела, он так и не явился на судебное заседание. Ходатайств об отложении процесса от него также не поступало.

Судья Ровенского городского суда Е.И. Сидорук подчеркнул, что в соответствии с положениями статьи 268 КоАП присутствие лица по данной статье является обязательным, однако при наличии данных об уведомлении дело можно рассмотреть в её отсутствие.

Изучив имеющиеся материалы, суд пришел к выводу, что вина мужчины в совершении административного правонарушения полностью подтверждается данными полицейского протокола и совокупностью других доказательств.

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Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 173 КоАП (мелкое хулиганство);

Ему назначили штраф в размере 51 (пятьдесят одной) гривны ;

С правонарушителя в пользу государства взыскали судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.

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