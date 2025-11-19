В Ровно патрульные остановили нарушителя и приняли роды прямо в авто

Патрульная полиция / © autotheme.info

В Ривне патрульные остановили автомобиль за превышение, но вместо выписывать протокол — взялись принимать роды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Ровно копы увидели авто, которое мчится на бешеной скорости на красный. Остановили водителя, но тот выбежал и только испуганно сообщил — в салоне жена и у нее схватки, боятся не успеть. Патрульные включили проблесковые маячки и отправились сопровождать нарушителя в больницу. Но младенец решил появиться на свет уже. И прямо в авто перед медучреждением родилась девочка. На руки ее принял полицейский из экипажа.

Правоохранители закутали ребенка в теплое одеяло и вместе с родителями занесли к врачам. В роддоме говорят — мама и дочь чувствуют себя хорошо. Сейчас они еще под наблюдением медиков.

