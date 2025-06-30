В Ровно погибшему военному пришла повестка: его жена шокировала рассказом

В Ривне погибшему военному пришла повестка / © ТСН.ua

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В Ривне воину, который погиб почти 2 года назад, пришла повестка. 23-летний нацгвардеец Максим Чудинович пропал без вести в июле 2023 года. Через несколько месяцев тест ДНК подтвердил его гибель. Жена погибшего бойца возмущена. И это, оказывается, не единичный случай.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Валентина держит в руках портрет своего Максима. Он погиб на войне, но почти через 2 года после этого с почты сообщают: на его имя — повестка.

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Мужчина, рассказывает Валентина, подписал контракт с Нацгвадией еще в 2019 году. В 2023 отправился защищать Украину на Запорожском направлении.

«С мая 23 по июль он там был. Затем он приехал в отпуск и сразу после отпуска на задании он исчез. Через 4 месяца, сказали что есть ДНК», — говорит жена Валентина Чудинович.

С тех пор тест подтвердил, что Максим погиб, женщина пытается пережить горе с трехлетней дочерью



«Я хочу, чтобы меня папа на ручки взял. Деток ведут папы из группы и вообще из садика. Она видит и она тоже этого хочет и каждый день это переживать очень трудно», — говорит женщина.

Именно поэтому, говорит, когда получила известие с почты была потрясена



«Я ходила на почту, сказали, что повестку не отдадут, потому что там надо вручить лично. Я говорю, что у меня есть свидетельство о смерти с собой, а мне объясняют, что мы не имеем права, потому что должен прийти тот же человек», — говорит женщина.



А когда женщина добралась до ТЦК, все стало еще интереснее.



«Мне сказали, что он принят на учет 17 апреля 25 года, но как его приняли на учет я не знаю», — говорит Валентина.

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Валентина Чудинович. / © ТСН



В ровенском центре комплектования ТСН это объясняют.

«Существует такое 932 постановление Минобороны Украины, согласно которому всех людей в возрасте от 25 лет и старше, кто не стоит на учете автоматически ставят на учет и автоматически людям выписываются повестки», — говорит пресс-секретарь Ривненского областного ТЦК и СП Татьяна Камеристова.



Согласно этому постановлению, повестки могут выписывать вручную или их генерирует автоматизированная система Минобороны. Именно так и произошло в случае погибшего воина.

«Мы понимаем состояние человека и понимаем эмоции. Он у нас в системе уже прошел как погибший, но поскольку мы не генерировали эти повестки, которые приходят Укрпочтой, получилась такая ситуация. Мы не имеем доступа к той базе», — говорят в ТЦК.



И это не единственный такой случай. В марте, что на Тернопольщине, сестра погибшего старшего сержанта ВСУ Андрея Иванюка опубликовала сообщение, что ему пришла повестка с РТЦК.



В ТЦК это объяснили так: «Это произошло в результате технического сбоя в автоматизированной системе „Оберіг“, которая генерирует повестки на основе имеющихся баз данных. К сожалению, в результате технической ошибки не состоялась надлежащая сверка с обновленными списками погибших защитников».



Как избежать таких ошибок в дальнейшем — ТСН обратилась с информационным запросом в Минобороны. Однако, с 10 июня и по сей день ответа так и не получили. Несмотря на это жена погибшего Максима Чудиновича надеется, что систему все же усовершенствуют

«Я хочу, чтобы те люди, которые занимаются повестками, которые занимаются личными делами, чтобы они видели свидетельство о смерти и просто не травмировали людей», — отмечает Валентина.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОВЕСТКИ приходит ПОЛЕГШИМ ВОИНАМ! Семьи погибших возмущены и БЬЮТ НА СОЛОМ