В Ровно похоронили ребенка, которого обожгли на операции: врачи готовы сотрудничать со следствием

Двухмесячная девочка умерла, потому что получила тяжелые ожоги от грелки, на которой она лежала во время операции. У ребенка был врожденный порок, обследования показали, что избавиться от проблемы нужно как можно быстрее с помощью хирургов, и после 4-х часов на операционном столе маленькая пациентка получила ожоги почти половину тела. Жизнь ей спасти не удалось, говорится в ТСН.

О недостатке у дочери Полинки родители узнали после ее рождения. Обследовались и ждали, чтобы крошка немного подросла, чтобы сделать операцию. "Обнаружили, что это менингоцеле, по простому, грыжка, что она не имеет никаких соединений со спинным мозгом, что угрозу ребенку никакую не несет", — рассказывает мама девочки Клавдия.

Избавиться от нее было необходимо, но никто не ожидал, что это закончится бедой. "Моя Полинка такова была после операции полностью забинтована", — вспоминает женщина.

После четырехчасовой операции оказалось, что у девочки ужасающие ожоги тела. Мама говорит, ребенка обожгла грелка, на которой лежала дочь во время вмешательства. “Даже щеки были испечены у ребенка. Как через 4 часа можно не посмотреть вообще”, — в отчаянии добавляет она.

"Это впервые за почти 40 лет работы такое я видел впервые", - утверждает заведующий отделением, где оказывали помощь ребенку.

С операционного стола ребенок попал в реанимацию, его пытались спасти, но Полина умерла через 8 часов после операции. "Согласно врачебному свидетельству, смерть ребенка наступила в результате ожогового шока, термических ожогов 45% тела", — констатируют в полиции.

Родственники семьи сразу бросились в прокуратуру, сообщение об инциденте поступило туда и из больницы. "Полиция составила протокол и мы ребенка отправили в судмедэкспертизу, чтобы была независимая экспертиза, чтобы не сказали, что мы что-то здесь скрываем или еще что-то", — добавляют в больнице.

Полиция открыла производство по ненадлежащему исполнению медиками своих обязанностей. Предстоит еще ряд экспертиз. "Сожалеем, что это такая беда и трагедия, что так случилось и мы сами пока в шоке", — отмечает руководитель медучреждения Виталий Бойко.

Служебное расследование продолжается и в самой больнице, говорит ее руководитель. Он общался с медиками, что были на операции. "Они говорят, что они не видели, что она там перегревалась или что-то. Мы ее никуда не дели, не выбросили, она у нас есть эта грелка. Сейчас мы ее включали, она работает в обычном режиме, я не могу понять", — добавляет руководитель.

Медики говорят, что готовы сотрудничать со следствием. Родители требуют, чтобы виновного в смерти дочери наказали. "За это отвечали, на сколько мне известно, анестезиолог и операционная бригада. К нейрохирургу у меня вообще претензий нет, потому что с первых дней, с первых минут ее жизни, он нас консультировал, он нас поддерживал”, — добавляет мама.

За халатность, приведшую к смерти ребенка, виновным грозит 3 года за решеткой.

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