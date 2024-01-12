В Ровно попрощались с 33-летним поэтом-воином Максимом Кривцовым: фото, видео

Погиб "Далее" за две недели до своего дня рождения.

После прощания в Киеве украинского поэта Максима Кривцова с позывным "Дали" похоронили в его родном Ровно.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Максим Кривцов – поэт, фотограф, воин. 33-летний боец с позывным "Дали" погиб, защищая Украину от российских захватчиков на Купянском направлении.

Отличный пулеметчик и гранатометчик, так говорят о нем собратья. Его борьба за свободную Украину началась еще в 2013 году на Майдане. После революции достоинство ушел на фронт добровольцем. Казалось, говорят друзья, он проживал сразу несколько жизней: писал стихи, фотографировал и играл на гитаре, воспитывал детей в лагере и обожал кошек.

Максим Кривцов

Погиб "Дали" за две недели до своего дня рождения. На прощании с сыном в Киеве папа героя молился о его собратьях, которые остаются в бою.

В родном Ровно с Максимом прощались сегодня. На коленях с его книгой в руках — в ней стихи, которые поэт-боец писал на войне.

Екатерина Приймак пришла попрощаться с другом вместе с кошкой.

"Я выхожу и говорю, такой снег красивый, Максиму бы понравился. И тут эта кошка бежит и просто садится на руки", — говорит она.

Екатерина Приймак

Собратья пересказывали, в момент гибели возле воина тоже был кот. Добрым, чутким художником и настоящим воином – таким Максим, говорят его близкие, навсегда останется в памяти.

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Напомним, в воскресенье, 7 января, стало известно о гибели украинского поэта из Ровно Максима Кривцова, с первых дней полномасштабного вторжения РФ ушедшего на войну добровольцем.

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