В Ровно стрела крана упала на авто: кто виноват в ДТП

В Ровно стрела крана упала на авто: кто виноват в ДТП

Водитель и пассажир автомобиля, на который упала стрела от крана, не пострадали

В Ровно, на одном из перекрестков, стрела строительного крана упала на машину.

Об этом идет речь 25 ноября в сюжете ТСН.16:45.

Стрелу перевозили грузовиком, как вдруг она взлетела с грузовика и попал в авто рядом. Удар был такой силы, что часть машины разбили и согнули, как картонку. Водитель и пассажир автомобиля не пострадали, однако сильно испугались.

По их словам, стрела с грузовика взлетела, потому что не была должным образом закреплена. В вою очередь водитель грузовика своей вины не видит. Утверждает, что все было закреплено как следует, однако, вероятно, не выдержали ремни. Теперь все обстоятельства аварии выясняют копы.

Напомним, что в Ровенской области водитель сбил электросопротивление и влетел в забор дома.